Divulgan los ‘violentómetros políticos’ traducidos a seis lenguas indígenas

Así lo reconoció la presidenta del Observatorio, quien refirió que con la paridad total ya que no es posible sustituir a las mujeres electas en un cargo y eso lo deben saber todas las personas, por ello dijo, la importancia de la difusión de estos materiales por medios orales para dar a conocer, que ningún tipo de violencia y en ninguna circunstancia no es normal, y que la responsabilidad de la misma es de la persona que la ejerce.

You May Also Like