Ópera ‘The Gershwins´ Porgy and Bess’, en el Teatro Alcalá de Oaxaca

+ Es parte de la temporada 2019-2020 del The Metropolitan Opera y su transmisión es posible gracias a la Fundación Alfredo Harp Helú

OAXACA, OAX., enero 31 del 2020.- La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) invita a la ciudadanía oaxaqueña y visitantes a disfrutar de la función de ópera “The Gershwins´ Porgy and Bess”, de George Gershwin, que se transmite en pantalla gigante de alta definición desde “The Metropolitan Opera” (MET) este sábado 1 de febrero a las 11:55 horas en el Teatro “Macedonio Alcalá” de la Ciudad de Oaxaca.

En un comunicado de prensa, la titular de la Seculta, Adriana Aguilar Escobar, dio a conocer que esta función forma parte de la temporada 2019-2020 y se transmite en vivo desde el MET de Nueva York en pantalla gigante de alta definición y es posible en Oaxaca gracias a la Fundación Alfredo Harp Helú.

Indicó que los boletos pueden ser adquiridos en la taquilla del teatro, con un costo de 200 y 150 pesos. El día de la función, la puerta del recinto se abre con media hora de anticipación.

También invitó a la charla introductoria de dicha obra operística, a realizarse el mismo sábado a las 11:00 horas en el salón “Herradura” del mismo teatro, la entrada es libre.

La obra Porgy and Bess es una ópera en tres actos con música de George Gershwin, basado en la novela Porgy de 1925 y letras de DuBose Heyward e Ira Gershwin y es considerada una de las óperas más importantes escritas en el siglo XX, debido a que ha cautivado al público en todo el mundo durante más de 80 años.

La ópera se centra en una trágica historia de amor, donde un discapacitado llamado Porgy hace esfuerzos para salvar a la triste Bess de una vida de vergüenza, adicción y ruina de unos residentes empobrecidos del vecindario de Catfish Row en las costas de Charleston, Carolina del Sur.

Esta obra presenta arias icónicas como “Summertime” y “I Got Plenty of Nothing”, con su magistral mezcla de ópera, jazz, blues y folk. Porgy and Bess es probablemente la ópera estadounidense más famosa, exitosa y también la más controvertida.

Ya que George Gershwin tardó casi nueve años en componer esta ópera, de 1926 hasta 1935, año en que fue estrenada. Esta obra sorteó muchos obstáculos principalmente de carácter racial; ya que en dicha época se permitía musicales de personas de color; pero se cuestionaba la seriedad en una ópera.