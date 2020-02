Vamos por un Oaxaca financieramente saludable y solvente: Secretario de Finanzas

“No se trata de que los que menos tienen paguen más; se trata de que los que tienen, paguen lo que es justo”, afirmó el Secretario Vicente Mendoza Téllez Girón

SAN RAYMUNDO JALPAN, Oaxaca, febrero 4.- El titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Vicente Mendoza Téllez Girón se comprometió ante el Congreso del Estado a hacer lo necesario para tener una entidad financieramente saludable y solvente, en la que al final de la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, a quien le toque gobernar Oaxaca, no le dejen 4 mil millones de pesos de deuda a proveedores, ni un grillete de deuda pública de largo plazo mal estructurada.

Durante su comparecencia ante integrantes de las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda, que preside la diputada María Lilia Mendoza Cruz, y de Presupuesto y Programación, que encabeza el diputado Mauro Cruz Sánchez, como parte de la glosa del tercer Informe del Gobernador, el Secretario puntualizó que lo que se busca “es que no vuelva a haber obras inconclusas en una entidad que no lo merece; no más hospitales ni carreteras abandonadas, ni proyectos fantasmas”, subrayó.

Luego de rendir protesta ante las Directivas de las Comisiones Permanentes Unidas en el salón de plenos del Congreso del Estado, Vicente Mendoza dijo que la dependencia que encabeza “es técnica, pero también se acerca a la gente, porque atrás de los escritorios no se logran abatir los retos”.

Durante su comparecencia, sostuvo que el análisis del costo-beneficio ya no puede ser igual porque “el costo es la miseria de la gente y el beneficio es la calidad de vida, y esta es la lógica con la que trabaja el gobierno de Alejandro Murat y con lo que queremos hacer agenda de trabajo con ustedes, las y los integrantes de la LXIV Legislatura del Estado”.

Asimismo, anunció que entre los propósitos de trabajo para este año 2020 un grupo plural en el que está representada la Legislatura, materializará en los próximos 24 meses las obras asociadas al financiamiento de los 3 mil 500 millones de pesos autorizados por el Congreso Estatal.

Indicó que un segundo propósito de trabajo es fortalecer la hacienda pública municipal, de la mano de la Secretaría de Hacienda Federal, para ayudar a los municipios a cobrar mejor el impuesto predial y el impuesto por los derechos de agua.

“No se trata de que los que menos tienen paguen más; se trata de que los que tienen paguen lo que es justo”, aclaró.

Mencionó que con el liderazgo del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, como resultado del ordenamiento financiero, disminuyeron la deuda pública total de la entidad en un mil 288 millones de pesos, al pasar de 17 mil 281 millones de pesos en 2018 a 15 mil 993 millones de pesos al cierre de 2019.

Igualmente, como parte de un ejercicio eficiente y austero del presupuesto, en 2019 la deuda pública de corto plazo disminuyó en un 35%, al pasar de 2 mil 604 millones de pesos en diciembre de 2018 a mil 691 millones de pesos al cierre de 2019, lo que representa 913 millones de pesos de disminución en solo 12 meses.

Además, agregó que se fortaleció la infraestructura social y productiva, al canalizar los recursos por 6 mil 131 millones de pesos en las ocho regiones, lo que significó un 27% más de recursos estatales que en 2018.

También la inversión pública se focalizó en atender las necesidades de servicios básicos como educación, agua potable, vivienda y salud para abatir las carencias de la población en vulnerabilidad, al destinar cerca de 3 mil 493 millones de pesos, un 68% de los recursos totales.

Dijo, que de la buena relación institucional entre la Secretaría de Hacienda Federal y la Sefin, en 2019 lograron incrementar los recursos autorizados a Oaxaca en 376 millones de pesos, vía Fondo Regional (Fonregión), y en 42 millones de pesos vía el Fondo Metropolitano (Fomet), respecto a 2018.

Puntualizó que con la aprobación del financiamiento por 3 mil 500 millones de pesos, Oaxaca está en condiciones de llevar a cabo obras y proyectos postergados durante décadas; es decir, mayor calidad de vida y bienestar a todas las regiones de la entidad.

Detalló que este financiamiento incluye 110 proyectos de obras de agua, electricidad, caminos, carreteras y espacios públicos. “A diferencia del pasado no es un cheque en blanco, sino una hoja de ruta para acelerar la inversión que se requiere”, subrayó.

Finalmente, el secretario Vicente Mendoza reconoció el esfuerzo del Sistema DIF Estatal para atender las necesidades sociales, la atención a grupos vulnerables, alimentación y nutrición, procuración de justicia, adultos mayores y la defensa de la igualdad de género.