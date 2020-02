Confirman el primer caso del nuevo Coronavirus en Brasil

+ Un brasileño, de 61 años de edad, visitó este mes el norte de Italia, donde se desarrolla el mayor brote del Covid-19 fuera de Asia

SAO PAULO, Brasil, febrero 26 del 2020.- En medio de las famosas fiestas de carnaval en Brasil, el Ministerio de Salud confirmó este miércoles el primer caso de infección con el nuevo Coronavirus de un ciudadano brasileño residente en Sao Paulo y que este mes de febrero pasó 10 días en Italia. Se trata del primer caso en Latinoamérica.

“El diagnóstico inicial fue confirmado”, explicó en una rueda de prensa en Brasilia el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, quien añadió que el comité de emergencia está reunido en Sao Paulo y esta tarde habrá una reunión para analizar las acciones que se tomarán. Brasil ya decretó a principios de febrero el estado de emergencia nacional.En el país, en estos momentos, hay 20 sospechosos –11 mujeres y 9 hombres– de portar el virus con edades comprendidas entre los 20 y 68 años. Doce de ellos estuvieron en Italia, dos viajaron a Alemania, dos a Tailandia, uno a China, uno a Francia, uno tuvo contacto con el paciente confirmado y otro con un caso sospechoso. Además, se descartó el virus en 59 personas.

UN BRASILEÑO DE 61 AÑOS, EL PRIMER CASO

El brasileño, de 61 años, cuya identidad no fue revelada, visitó por trabajo la región de Lombardía, en el norte de Italia, entre el 9 y el 21 de este mes, y regresó a Brasil haciendo escala en París.

Durante los primeros días, no presentó síntomas e incluso participó en una reunión familiar. En estos momentos, 30 de sus familiares se encuentran en observación.

No fue hasta el martes, 25 de febrero, que el hospital Albert Einstein de Sao Paulo recibió una notificación sobre un caso sospechoso. El paciente presentó el martes signos y síntomas leves compatibles con la enfermedad por coronavirus, como fiebre, tos seca, dolor de garganta y secreción nasal.

El hospital adoptó “todas las medidas preventivas” y realizó pruebas para virus respiratorios comunes, así como el examen específico para covid-19, según lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Los resultados preliminares dieron positivo y fueron enviados al laboratorio nacional de referencia, el Instituto Adolfo Lutz, para ser contrastados, donde se realizó una contraprueba, que ha confirmado que se trata de un caso de contagio.

Según el centro, “el paciente se encuentra en buen estado clínico y sin necesidad de hospitalización. Permanece en aislamiento respiratorio y se mantendrá así los próximos 14 días”. El afectado se encuentra en cuarentena domiciliar.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANSA) trabaja para identificar a todas las personas que han mantenido contacto con el afectado. También se solicitó la lista de pasajeros que viajaron en el mismo vuelo y 16 pasajeros serán puestos en observación, pero no en cuarentena.

El ministro de Salud dejó claro que no se alterarán “los procedimientos en los aeropuerto o bloqueos de países sospechosos”. “No existe ninguna tecnología que nos pueda decir que quien está dentro de un avión puede tener o no el virus”, señaló.

“El mundo no tiene fronteras. También me preguntaron: ‘¿Por qué es que no cierran las fronteras?’ Eso no tiene ninguna eficacia. Esto es una gripe más que la humanidad tendrá que pasar”, apostilló.

PIDEN CALMA

Esta mañana, antes de confirmarse el diagnóstico, Mandetta pidió calma a los ciudadanos. “Nos vamos a preparar de la mejor manera. Pero es necesario mantener la calma. Es una gripe, vamos a pasar por ella y apostar todas las fichas en la ciencia”, dijo.

Mandetta comentó que Brasil tiene unas características climáticas diferentes que en los países del hemisferio norte, donde surgió el virus. Por eso, dijo, es necesario saber cómo se comporta el virus durante el verano de un país tropical.

“No se sabe si por aquí el virus acelera o desacelera. Los virus se comportan de forma diferente en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. Ese es un virus que surgió en temperaturas bajas. Puede que no tenga el mismo comportamiento. Puede ser para mejor o para peor”, añadió.

Según el ministro, se acordó con el Consejo Federal de Medicina un protocolo para ampliar camas en los hospitales en caso de necesidad. También agregó que mantienen una comunicación permanente con otros países de la región para monitorear el virus.

El titular de Salud reiteró que se están tomando todas las medidas necesarias. “Lógicamente, como hicimos un cálculo por población, hemos iniciado por el estado de Sao Paulo [12,2 millones de habitantes], que es el estado con mayor población, pero todos los estados recibirán equipamiento de protección individual”.

EL HOMBRE BRASILEÑO CON CORONAVIRUS PARTICIPÓ EN UNA FIESTA FAMILIAR CON UNAS 30 PERSONAS EL PASADO FIN DE SEMANA

El brasileño que fue diagnosticado esta semana con Coronavirus, y cuyo caso fue confirmado por las autoridades del país suramericano este miércoles, participó en una fiesta familiar, junto a unas 30 personas, el pasado domingo 23 de febrero.

La información fue confirmada por el ministro de Salud brasileño, Luiz Henrique Mandetta, quien informó, en declaraciones a la prensa, que las personas que participaron de la reunión familiar, entre ellos la esposa del paciente, están bajo observación médica, para determinar si también contrajeron el covid-19.

“Todos están siendo acompañados y están bajo observación. Este número (de familiares) debe agregarse a las personas que estaban sentadas a su lado en el avión. La lista debe estar cerrada con 50 o 60 contactos y todos estarán acompañados”, precisó el ministro.

Mandetta también señaló que el paciente, de 61 años, se encuentra en su vivienda en Sao Paulo, pero aislado. Previamente, estuvo en el hospital Albert Einstein.

El hombre, previo a ser diagnosticado, visitó por trabajo la región de Lombardía, en el norte de Italia, entre el 9 y el 21 de este mes, y regresó a Brasil haciendo escala en París.

Este país europeo es el que ha registrado el mayor brote del Covid-19 fuera de Asia, con 12 muertos y 322 casos confirmados.

