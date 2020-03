No necesitamos toques de queda por el Coronavirus, afirma AMLO

+ Imagínense si nos dejamos apantallar por los medios de comunicación, ahora que están resentidos porque no están recibiendo las subvenciones que recibían antes; si nos atenemos a eso, entonces caeríamos en la anarquía, en el caos, afirma

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19.- “¿Qué hacemos nosotros con toques de queda?”, se preguntó el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Yo respeto la decisión que se tome en otros países, pero nosotros no necesitamos eso. Nosotros estamos construyendo una auténtica democracia”.

Durante la conferencia matutina de este jueves, sostuvo que aparecer en Palacio Nacional, por protagonismo y extravagancia, con cubrebocas no ayudaría y, por el contrario, generaría inestabilidad en la población, que podría pensar: “Si el presidente está así, pues, ¿cómo vamos a estar nosotros?”.

“Ayuda el ejemplo de estar trabajando con seriedad, con responsabilidad, no el protagonismo, no estar apostando a la tragedia”, expresó.

“Nosotros estamos actuando de manera responsable. Es de los países del mundo con más profesionalismo en el manejo de esta crisis del coronavirus. Tan es así, que si ven el mapa de la Organización Mundial de la Salud, que es a lo que nos atenemos, no a lo que digan los políticos del extranjero, diputados, senadores o articulistas… Imagínense si nos dejamos apantallar por los medios de comunicación ahora que están resentidos porque no están recibiendo las subvenciones que recibían antes; si nos atenemos a eso, entonces caeríamos en la anarquía, en el caos”, afirmó.

Aunque el mandatario federal pronosticó que seguirá habiendo presiones, conjeturas, rumores, aseveró que su gobierno seguirá informando y que los mexicanos deben saber que se está actuando con mucha responsabilidad.

“Estamos preparándonos desde hace tiempo para tener toda la infraestructura necesaria cuando se nos presente una mayor demanda de hospitalización, de atención a enfermos; esto es, médicos, especialistas”, apuntó.

“Y además, se va aplicar, de ser necesario, un Plan Especial DN-III, el cual consistiría en desplegar todo el conocimiento que tienen los médicos y enfermeras militares, y la experiencia del Ejército para el manejo de casos de mayor gravedad, situaciones difíciles. Esto es con fines sanitarios… no al autoritarismo, no a la discriminación, porque brota todo eso, el clasismo, el racismo”, añadió.

López Obrador manifestó que, de ser necesario, él mismo saldría en Palacio Nacional, no solo en las mañanas, sino a mediodía o en la tarde si hubiera algo urgente que informar.

“No les voy a decir: ‘he decretado que haya limitación a las libertades, toque de queda, nadie salga a las calles, el Ejército se hace cargo del país’, no. Aquí llamo al pueblo para que se esté en sus casas, porque así nos conviene y estoy seguro que me van a hacer caso, nada de que es por la fuerza, no. Pero todo esto está siendo conducido de manera responsable”, subrayó.

¿Cierre de frontera con EU?

Sobre un eventual cierre de la frontera que se comparte con Estados Unidos, el presidente afirmó que ya ha estado hablado con el gobierno de su homólogo estadounidense, Donald Trump, y que ellos han tenido un trato respetuoso.

“No han tomado una medida unilateral de cierre de fronteras. Ayer mismo, y lo celebro, el presidente Trump habló de no cerrar la frontera con México. Esto se agradece, porque además no ayuda, al contrario, podría perjudicar”, expuso.

“Se acordó tomar medidas conjuntas y hoy tiene una reunión, ayer también, el secretario de Relaciones Exteriores con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Hay una reunión permanente y va a informar”, abundó.

El mandatario federal aseguró que en ese sentido, su administración va muy bien y que ha cuidado el no tomar medidas apresuradas, ya que se debe separar la parte política de este asunto que debe tratarse con mucha responsabilidad.

“Nosotros decidimos desde el principio que fuesen los médicos, los especialistas, los científicos, los que condujeran el proceso, porque son dos planos, el de la pandemia y el de las decisiones que se toman. Hay veces que si las decisiones no son correctas, se afecta a la sociedad en su conjunto”, apuntó.

