Advierten que Covid-19 sobrevive hasta 72 horas en las superficies

OAXACA, OAX, marzo 31.- El virus causante del COVID-19 puede sobrevivir hasta 72 horas en las superficies, de ahí la importancia de aplicar constantemente la técnica del lavado de manos y desinfectar los objetos de uso común, así como evitar tocarse la cara.

Así lo informó, el infectólogo del hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso” de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Yuri Alfonso Roldán Aragón, quien explicó que esta enfermedad afecta las vías respiratorias, y en algunos pacientes, principalmente adultos mayores y personas con enfermedades crónicas degenerativas o con el sistema inmunológico deprimido, puede complicarse y causar neumonía.

Detalló que la declaración de pandemia para este nuevo integrante de la familia de coronavirus -llamados así por las extensiones que lleva encima de su núcleo, y que se asemejan a la corona solar- se declaró por la presencia de casos en todo el mundo, y no por el índice de mortalidad.

Y es que –dijo- se estima que el 80% de las personas que se infecten de COVID-19 podrían presentar una sintomatología leve o inclusive sin presencia de signos de la enfermedad, y solo el 20% puedan requerir hospitalización, con una tasa de letalidad del 2.5%, el número de casos dependerá de la respuesta e intervención activa de todos los sectores de la población, para detener la propagación del padecimiento.

Señaló que según investigaciones recientes, se ha identificado como receptor a la enzima convertidora de angiotensina (ECA II), proteína que regula la presión sanguínea, “por lo cual las personas mayores de 60 años son las más afectadas, ya que son quienes tienen mayor cantidad de este tipo de moléculas en el organismo, lo que produce más inflamación en los pulmones”.

El especialista puntualizó que el índice de casos en menores de edad ha sido muy bajo en todo el mundo, y no se notifican complicaciones en este sector de la población, pero eso no quiere decir que no sean portadores del virus, lo cual indica que, como cualquier otra persona, pueden contagiar a las personas de su alrededor, por lo que las acciones de prevención también deben enfatizarse en los infantes.

Precisó que el nuevo coronavirus es una enfermedad muy contagiosa, que se transmite de forma muy parecida a la gripe o al resfriado común; por contacto con secreciones de personas infectadas. “Este virus se trasmite por medio de gotitas de saliva que se esparcen al toser, estornudar o hablar, o al llevarnos las manos sin lavar a la cara, ojos, nariz o boca después tocar superficies y objetos contaminados”.

En este sentido enfatizó que una de las estrategias fundamentales para proteger al organismo de contagios, es realizar la técnica de lavado de manos con agua y jabón por 30 segundo de manera frecuente, mantener una distancia de más de un metro y medio de las demás personas, no saludar de beso, mano o abrazo, así como quedarse en casa tanto como sea posible.

El infectólogo Roldán Aragón, resaltó que las medidas de distanciamiento social tomadas a nivel individual son clave para disminuir la epidemia, estrategia fundamental para salvar vidas y minimizar el impacto de la pandemia, en el estado.

Señaló que ante la nueva aparición del virus se ha suscitado un sin número de especulaciones e información falsa. De ahí la importancia de tomar conciencia de no esparcir noticias sin fuente oficial, de dudosa procedencia o difundir rumores, pues esto solo traerá caos.

Finalmente, invitó a las y los oaxaqueños a estar bien informados a través de canales oficiales de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) así como de la Secretaría de Salud Federal para despejar dudas y adoptar las medidas que correspondan para proteger la salud y la vida.