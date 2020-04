Pueden periodistas ayudar a frenar el Covid-19; aquí 10 consejos de salud pública

+ La transparencia es muy importante; debemos definir equilibrios difíciles entre las libertades individuales y el bien común

La pandemia del COVID–19 consumirá los recursos de miles de medios en los próximos meses. Durante dos seminarios moderados por Meera Selva, un grupo de jóvenes periodistas en formación del Reuters Institute hablaron sobre estos desafíos con dos expertos en salud pública de la Universidad de Oxford: Peter Drobac y Trudie Lang.

Peter Drobac es el director del Skoll Centre for Social Entrepreneurship de la Said Business School. Trudie Lang es catedrática de investigación en salud global de la Universidad de Oxford e investigadora principal de medicina tropical del departamento de Medicina de Nuffield. A continuación incluimos 10 consejos de esos dos seminarios. Las respuestas de Lang y Drobac se han editado por motivos de brevedad y claridad.

Ten cuidado con tus afirmaciones

Peter Drobac: Esta es una historia sin precedentes. Es difícil encontrar una historia en los medios que no tenga que ver con el coronavirus. Esa naturaleza total afecta a la calidad de la información porque obliga a muchos periodistas a una cobertura para la que no tienen conocimientos específicos relevantes.

El virus ha estado con nosotros durante tres meses. Hay mucha incertidumbre sobre aspectos como las conductas de salud pública o sobre la forma o la velocidad a la que se transmite. Esa incertidumbre deja un espacio enorme para la desinformación y para la especulación. Uno quiere presentar la información de una forma clara y medida. Pero a veces es difícil hacerlo y a la vez admitir hasta qué punto hay cosas que no sabemos.

Las redes sociales son un terreno fértil para la desinformación

Peter Drobac: Esta pandemia es nueva y aterradora. Hay muchas cosas que no sabemos. Eso hace que sea un terreno fértil para las teorías de la conspiración. Por desgracia, esas teorías logran clics porque inspiran miedo y reacciones emocionales.

Una cosa que he observado es que esta vez las grandes empresas tecnológicas han intentado responder de una forma seria a esa desinformación. En el contexto del Brexit o de las elecciones presidenciales de EEUU, Facebook se resistió a actuar de una forma que fuera interpretada como una decisión política. Esta crisis es menos política porque afecta a todo el mundo y estas empresas se enfrentan a menos críticas si actúan de una forma más decidida. Por eso han actuado más deprisa y eso es alentador.

Los mensajes de salud pública deben llegar lejos

Trudie Lang: Los mensajes de salud pública son muy importantes en la lucha contra una pandemia. Es importante que sean los mensajes correctos para el contexto y para la población. Yo trabajo con muchos antropólogos y científicos sociales y ellos nos dicen que para que un mensaje de salud pública tenga éxito debe llegar al menos al 80% de la población. Eso es lo que vimos durante la crisis del ébola. Persuadimos al 80% de la población de que era importante confiar en esos mensajes: que debía lavar su cuerpo y practicar el distanciamiento social.

No minimices esta amenaza

Peter Drobac: Esta crisis es muy seria. Esta crisis va a ser la catástrofe de salud pública más significativa de las últimas décadas. Por eso no está mal transmitir el mensaje de que esta pandemia es grande y aterradora porque lo es. Lo ideal sería transmitir la cantidad justa de miedo que pueda inspirar a la acción sin paralizar a los ciudadanos.

En los últimos meses hemos visto demasiado periodismo desinformado diciendo que esto no es tan malo y también muchos líderes que intentan calmar al público o a los mercados diciendo que ésta no es una amenaza real. Eso no es positivo. Tenemos que darnos cuenta de que estamos en un escenario distinto. Nuestras vidas van a cambiar.

Aporta contexto con la ayuda de los investigadores

Trudie Lang: El trabajo de la comunidad científica es escuchar lo que los políticos dicen y las decisiones que toman y ayudar a los periodistas a poner esas decisiones en contexto y explicarlas. Los políticos tienen que planear pensando en el peor escenario posible y tener todo listo para ese escenario. Pero son los periodistas los que explican lo que hacen y nuestro papel como científicos es decir: “Están haciendo eso por este motivo”.

Inspira confianza pero sin dejar de ser crítico

Peter Drobac: Yo he sido muy crítico con la respuesta del Gobierno británico a la pandemia. Hubo un fuerte rechazo [de la comunidad científica] y eso forzó una marcha atrás pero perdimos mucho tiempo en ese proceso. Personas críticas como yo nos hemos encontrado con escepticismo. Se nos han dicho cosas como: “¿No estás siendo alarmista? ¿Lo dices sólo por llamar la atención?”. En ese momento sentí que los medios británicos estaban siendo algo tímidos y no lo suficientemente escépticos con la labor del Gobierno.

No intentes que un científico confirme tus propios prejuicios

Trudie Lang: He hablado con algunos periodistas que habían decidido el ángulo de su artículo de antemano, un ángulo que era incorrecto, incluso irresponsable. Un ejemplo: En muchos países asiáticos veíamos que había muy pocos casos. Un periodista británico me preguntó si creía que esos países estaban escondiendo casos. Le dije que no, que creo que esos países se están comportando de forma responsable. No le gustó mi enfoque porque me siguió insistiendo. Yo no quería que pusiera en mi boca algo que no había dicho.

Anima a tu audiencia a quedarse en casa

Peter Drobac: Para mí el mensaje más importante es éste: “No lo hagas por ti sino por aquellos a los que quieres”. Puede ser tu vecino o un miembro de tu familia. Pero es importante subrayar esa noción de que tus actos pueden hacer daño a otras personas. Es importante decirlo en un tono educativo pero también avergonzar a quien no lo cumpla.

Esta historia durará meses

Peter Drobac: En cuatro meses algunas partes del mundo seguirán todavía luchando contra esta lacra. Los países que la han contenido (China, Singapur, Corea del Sur) tienen un problema distinto. Han cerrado muchos negocios y han frenado las interacciones sociales. Pero en cuanto vuelvan a la normalidad, podrían dispararse los casos otra vez. No sabemos si es posible volver a la normalidad sin crear ese riesgo.

¿Cómo volvemos a incrementar la actividad económica para minimizar el daño a los más vulnerables sin arriesgarnos a que vuelva el virus? En el próximo año y medio alternaremos periodos de cuarentena con otros en los que se nos permitirá trabajar. Esta crisis va a durar mucho tiempo.

En esta crisis el periodismo importa

Peter Drobac: La transparencia es muy importante. Debemos definir equilibrios difíciles entre las libertades individuales y el bien común. Se nos pide a todos que hagamos sacrificios. Todos tenemos que renunciar a algo y por eso la comunicación y la confianza son muy importantes en este momento crítico.

Esta crisis es grave. Si eres periodista, transmite esa gravedad, pero hazlo de forma calmada. Habla con autoridad y sin excesos. Reconoce la incertidumbre y los riesgos que todavía existen. Intenta inspirar la idea de que estamos todos unidos en esto y que necesitamos trabajar juntos para derrotar al virus.



Tomado de la agencia The Conversation.com: https://theconversation.com/diez-consejos-de-salud-publica-asi-pueden-ayudar-los-periodistas-a-frenar-la-covid-19-135044