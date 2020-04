‘Mejor bájenle´, pide López Obrador al narco, en lugar de dar despensas

+ El Presidente de México reconoce que “la violencia en México no ha desaparecido”, a pesar de la situación mundial que actualmente se vive

CIUDAD MÉXICO, abril 20.- Andrés Manuel López Obrador criticó que cárteles del narcotráfico hayan repartido despensas a gente de bajos recursos, quienes están sufriendo los estragos económicos ocasionados por la pandemia de COVID-19.

Incluso el presidente aseguró que estos grupos de crimen organizado mejor deberían frenar la violencia en el país.

“Aprovecho para decirle a los que están en las organizaciones que se dedican a la delincuencia, que he estado viendo que reparten despensas, eso no ayuda. Ayuda el que dejen sus balandronadas“, expresó el mandatario en su conferencia de prensa este lunes.

Y agregó que la violencia en México no ha desaparecido, a pesar de la situación mundial que actualmente se vive.

“Estamos atendiendo el tema del coronavirus, pero desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios. Ni siquiera porque existe esta situación de coronavirus se han calmado. Entonces que no vengan decir ‘estamos entregando despensas’. No. Mejor bájenle“, expresó el presidente.

El presidente se refirió a diferentes casos como el de Alejandrina Guzmán, hija de Joaquín “el Chapo” Guzmán, quien regaló en los últimos días despensas con el nombre e imagen del narcotraficante a adultos mayores que están aislados en sus casas para evitar contagios del coronavirus.

López Obrador aseguró a la población vulnerable que el Gobierno va a “seguir apoyando para que no les falte de nada” y avisó al crimen organizado “que no vengan a pensar que con una limosna ya están perdonados”.

El mandatario pidió a los criminales que “no le hagan daño a nadie”, que “no se sigan enfrentando y sacrificando” y que piensen en “el sufrimiento” de sus madres y de las madres de sus víctimas.

En ese sentido, López Obrador mandó al Congreso mexicano una ley de amnistía que prevé indultar, entre otros, a pequeños traficantes de droga.

“No descarto que los que están en las bandas también vayan tomando conciencia. Creo que no es vida andar de un lugar a otro siempre escondido de la otra banda porque puedes ser aniquilado. Eso no es vida. Tenemos que buscar opciones para todos y no hacernos daño”, expresó.

López Obrador causó polémica en las últimas semanas por mantener un breve saludo durante una gira en Sinaloa con María Consuelo Loera, madre de “El Chapo” Guzmán.

La madre del capo pidió unos días antes al presidente mexicano que haga gestiones para que Estados Unidos repatríe al narcotraficante a México.

Tomado de la agencia La Opinión: https://laopinion.com/2020/04/20/mejor-bajenle-amlo-pide-al-narco-dejar-violencia-en-lugar-de-dar-despensas/?utm_source=pushengage&utm_medium=pushnotification&utm_campaign=pushengage