Floyd Mayweather pide 600 millones de dólares para volver al ring

+ Si tengo que regresar será para enfrentarme a alguien que tenga a un país detrás; tendría que valer la pena; no volvería para desgastarme contra luchadores jóvenes, dice el boxeador estadunidense

Floyd Mayweather ya le puso precio a su regreso al cuadrilátero. Luego de que él mismo “calentó” el ambiente indicando que posiblemente se pondría los guantes de nuevo, ya aclaró cuál es su principal condición y parece inalcanzable.

600 millones de euros

El expugilista mencionó que si regresa será para ganar ¡$600 millones de dólares! Y justificó su decisión.

“Estoy retirado. Ya terminé con el boxeo, pero si voy al gimnasio es porque no está de más mantenerse en forma. Ahora lo que hago es entrenar a otros y divertirme”, relató en entrevista con Fight Hype.

“Otra vez lo digo: ‘No voy a pelear con boxeadores. Con ninguno. Disfruto estando retirado’. Pero si veo la oportunidad de entretener, pasarlo bien y ganar 600 millones, ¿por qué no? Si tengo que regresar, será para enfrentarme a alguien que tenga a un país detrás. Tendría que valer la pena, no volvería para desgastarme contra luchadores jóvenes“, agregó.

Finalmente, el expugilista reforzó su punto poniendo como ejemplo a otros héroes del deporte que no se alejaron a tiempo: “No quiero terminar como mi tío o como muchos otros boxeadores que no saben cuándo dejarlo. Hay que ser inteligente y hacer como McGregor y como yo. Él no podía vencerme, pero peleó para ser el luchador de MMA que más dinero ha ganado. Yo lo haría nuevamente porque es entretenimiento y es negocio”, remató.

En cuanto a los rumores que crecieron en los últimos días sobre un posible enfrentamiento contra Adrien Broner, fue tajante: “No voy a pelear contra él, son sólo rumores”, sentenció.

MAYWEATHER SE BURLA DEL ‘CANELO’ POR SUS MÍSERAS GANANCIAS

Según ‘Money’ hizo lo mismo que el mexicano en menos de una hora.

El ‘bocaza’ Floyd Mayweather, fiel a su costumbre no pudo dejar la boca cerrada y en una entrevista con Fight Hype le dijo con todo al “Canelo” Álvarez asegurando que no negocia bien sus contratos:

“Si no me equivoco, ‘Canelo’ consiguió un acuerdo de 11 peleas, por trecientos millones, ¿verdad? Lo conseguí en una noche, lo conseguí en 28 minutos, obtuve todo lo de sus contratos y lo hice en una noche. Hice más de trecientos millones y sólo me llevó como, uno fue de 36 minutos y otro fue de 28 minutos, así que, digamos, que en una hora hice 650 millones”, declaró Mayweather.

El mexicano no ha reaccionado a la declaración ni en redes sociales ni en ningún otro medio, por lo que se espera que pueda hacerlo en las próximas horas.

