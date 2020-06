Convoca Murat a la sociedad a un ‘aislamiento total voluntario’

+ La invitación a la población es a reforzar el aislamiento y las medidas sanitarias desde la noche de este viernes hasta el 15 de junio para detener los contagios por Covid-19

OAXACA, OAX., junio 4 del 2020.- “Refrendo mi compromiso y obligación institucional, moral y humana de cuidar de las familias oaxaqueñas”, manifestó el gobernador Alejandro Murat Hinojosa al convocar a las y los oaxaqueños a un periodo de “aislamiento total voluntario” que iniciaría la noche de este viernes 5 de junio y hasta por lo menos el día 15 del mismo mes, con el propósito de reducir los contagios por Covid-19 y, principalmente, evitar más fallecimientos a causa de este virus.

“A ti oaxaqueño y oaxaqueña te pido que elijas ver a tus hijos crecer y cumplir sus sueños, que elijas ver una vez más a tus padres y abuelos, que elijas salir a disfrutar de las ocho regiones con tu pareja o con tus amigos; esta es la tierra en donde Dios nunca muere y este anuncio es para que el pueblo de Oaxaca escoja la vida”, subrayó.

En Palacio de Gobierno, en compañía de la senadora con licencia Susana Harp, representantes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y alcaldes de la zona metropolitana a la capital, y ante medios de comunicación, el Mandatario estatal expuso que esta medida es para todo el estado, pero principalmente para las y los habitantes de la región del Valle Central, donde se ha registrado el mayor número de contagios por el Coronavirus.

Esta estrategia nombrada “Yo me guardo por Oaxaca”, exhorta a la sociedad para no salir de casa, a no ser por alguna emergencia o situación de salud. “Lo más importantes para que tengamos éxito, enfrentemos y cortemos de tajo el contagio de esta enfermedad de Covid-19 es la voluntad de las oaxaqueñas y los oaxaqueños”, señaló.

Dijo que esta medida y acciones por parte del Gobierno del Estado se realizan de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno, con las fuerzas armadas, así como con representes del Poder Judicial y Legislativo, Sociedad Civil, Cámaras Empresariales, Sindicales, grupos religiosos y políticos.

De igual manera, mencionó la estrecha relación que existe con las autoridades municipales de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino, municipios que por su alta densidad poblacional han registrado el mayor número de contagios.

SE SUMAN LA FEDERACIÓN Y LAS FUERZAS ARMADAS

Previo al mensaje del Gobernador, la también delegada especial para la Atención de la Pandemia Covid-19 en Oaxaca, Susana Harp Iturribarría, señaló que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han tendido los puentes necesarios para brindar los insumos y equipos médicos a las instituciones de Salud que atienden a pacientes con Covid-19, esto gracias a las gestiones del Gobierno del Estado.

Dijo que mediante el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la Secretaría de Relaciones Exteriores, se han realizado acuerdos con fundaciones, empresas privadas y universidades para generar ventiladores para la atención de pacientes infectados. Hasta esta fecha se han entregado 40 y este viernes se distribuirán 10 más.

También se han otorgado camas hospitalarias para diversas unidades médicas, principalmente para el Hospital de la Mujer y Niño Oaxaqueño, convertido en hospital Covid-19. Además de un Termociclador, entregado por parte del Insabi, para apoyar las acciones que realiza el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Por su parte, el comandante de la Octava Región Militar, Juan Arturo Cordero Gómez, informó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) implementó el Plan DN-III, en esta modalidad inédita a causa de la pandemia, por lo que desde hace dos meses se trabaja en estrecha coordinación y cooperación con las autoridades de los Gobiernos Federal, Estatal y de la Secretaría de Salud de la entidad.

Expuso que la Sedena administra dos hospitales Insabi en Oaxaca, el del Hospital de la Mujer y Niño Oaxaqueño y en Juchitán, así también se reconvirtieron los hospitales ubicados en las Zonas Militares de Santa María Ixcotel y en Ciudad Ixtepec, además que se acondicionaron dos unidades operativas de hospitalización, con las cuales se refuerza al sector Salud con 150 camas.

Cordero Gómez indicó que se sumaron a estas tareas 110 militares profesionales en la salud entre personal médico y de enfermería; además se contrataron a 250 personas de estas ramas que están atendiendo estas seis instalaciones hospitalarias las 24 horas del día.

Añadió que se han realizado 14 viajes logísticos con diferentes insumos médicos desde la Ciudad de México e igual número de viajes para el almacén ubicado en San Pablo Etla.

Atestiguaron esta convocatoria los presidentes municipales de Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino, Alejandro López Jarquín y Dante Montaño Montero; el secretario de Salud de Oaxaca, Donato Casas Escamilla; el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo Bautista; entre otros funcionarios.