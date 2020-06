Juicio y cárcel para los represores de Nochixtlán, exige S-22

+ A cuatro años del desalojo violento, la Comisión Política del Magisterio estatal recuerda que existen responsables de los muertos y heridos que deben ser castigados

OAXACA, OAX., junio 19 del 2020.- Hoy se cumplen cuatro años del enfrentamiento en inmediaciones de la ciudad de Asunción Nochixtlán entre elementos de la entonces Policía Federal contra simpatizantes y docentes de la Sección 22 del SNTE, adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que dejó un saldo de ocho muertos y 108 heridos, según cifras de la Comisión Nacional de Seguridad.

La mañana del domingo 19 de junio de 2016, profesores y padres de familia de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que mantenían un bloqueo a la autopista Oaxaca-México en Nochixtlán, región de la Mixteca, en rechazo a las reformas educativas implementadas por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, fueron desalojados a balazos por policías federales.

Lo anterior desencadenó en una serie de tres enfrentamientos entre civiles y policías en Asunción Nochixtlán, San Pablo Huitzo y Hacienda Blanca, donde se utilizaron armas de fuego, gases lacrimógenos y balas de goma.

Al respecto, la Comisión Política de la Sección 22 del SNTE fijó su posicionamiento y expresó que a cuatro años de la masacre en Nochixtlán, la historia y la razón le asisten a la lucha organizada del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO), al comprobarse que existen responsables de los asesinatos, encarcelamientos y la represión administrativa que derivó a partir del “decretazo”.

Por ello, indicaron, continúan exigiendo justicia y cárcel para el ex gobernador Gabino Cué Monteagudo; el ex secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer; el ex presidente Enrique Peña Nieto; el ex secretario de Gobernación y actual senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, así como de los ex funcionarios de las entonces administraciones federal y estatal: Jorge Ruiz, Renato Sales Heredia, Jorge Alberto Ruiz Martínez, Carlos Santiago Carrasco y Enrique Galindo.

Asimismo, las y los docentes oaxaqueños pidieron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, denominado de la Cuarta Transformación, que los funcionarios responsables sean llamados a juicio y paguen por el uso excesivo de la fuerza pública.