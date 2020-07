Oaxaca, la mejor ciudad turística del mundo: Travel+Leisure

+ Lectoras y lectores de la publicación internacional pusieron a Oaxaca en el primer lugar de 25 ciudades turísticas del mundo

OAXACA, OAX., julio 8 de 2020.- Lectores de la revista Travel + Leisure votaron para que Oaxaca fuera reconocida en la categoría de Top City Overall y Top City, México en el certamen The World´s Best que reconoce a lo mejor en el sector de viajes.

Travel + Leisure es una de las revistas internacionales más importante del mundo y año con año realiza una encuesta para que las y los viajeros compartan sus opiniones sobre los principales destinos y las compañías de viajes, y así, premiar a lo mejor del mundo.

Desde el año pasado, la Secretaría de Turismo recibió la notificación de que Oaxaca se encontraba nominada para los The World´s Best, por lo que invitaba a sus lectores y viajeros a emitir sus votaciones y opiniones, desde el mes de noviembre hasta el mes de marzo.

Así las y los votantes eligieron que Oaxaca debería obtener los dos galardones, que este año, debido a la emergencia sanitaria, fueron enviados directamente a los ganadores.

Cabe señalar que, durante la administración del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, Oaxaca ha figurado cada año entre las mejores 15 ciudades del mundo y en el top de las cinco mejores ciudades de México de acuerdo con esta publicación con presencia mundial, lo que refleja los esfuerzos realizados en materia de promoción y mejoramiento de la infraestructura turística.

Al recibir la notificación sobre estos reconocimientos, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa expresó que “Oaxaca sigue demostrando que aún en la adversidad existe la unión, esa unión que nuestro pueblo expresa mejor que nadie a través del tequio, y que nos permite dar lo mejor que tenemos como destino turístico”.

Por su parte, el secretario de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos, indicó que este reconocimiento pertenece a las y los oaxaqueños que día a día comparten la riqueza de Oaxaca.