Peña y Videgaray me ordenaron implementar los sobornos: Lozoya

+ El ex director de Pemex acompaña sus dichos con cuatro testigos, recibos y un video

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 11 de 2020.- El fiscal Alejandro Gertz dio a conocer que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, presentó una denuncia de hechos esta mañana ante esa instancia, en la que denunció formalmente que el ex presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario Luis Videgaray le ordenaron la entrega de sobornos en el caso Odebrecht -empresa que habría inyectado recursos a la campaña del priista-, así como para aprobar reformas.

El monto de los sobornos que según Lozoya se entregaron asciende a más de 500 millones de pesos.

En el caso de Odebrecht, “está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la Presidencia de la República“.

“El que después fue presidente (Enrique Peña Nieto) y su secretario de Hacienda (Luis Videgaray) son las personas que señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas“, expuso el funcionario.

“Después viene la compra de votos para las reformas estructurales en 2013 y 2014; se habla de también 120 millones de pesos que fueron ordenados por las mismas personas para que fueran a un diputado y 5 senadores“, detalló, pero se reservó los nombres.

Además, señaló que en el caso de la planta de Etileno XXI “hubo una serie de beneficios de carácter económico a favor de esta empresa que también está vinculada con una empresa mexicana que es socia de Odebrecht y que ahí también se le dieron una serie de privilegios en los precios de los insumos en los que el gobierno federal tuvo pérdidas muy grandes”.

“En todos estos casos los sistemas que él señala que se usaron es que estas dos personas (Peña Nieto y Videgaray) le dieron instrucciones para que entregara 84 millones de pesos a varios legisladores, a un secretario de Finanzas de un partido político y después también le dieron una cantidad superior a 200 millones de pesos para dirigirlos a la reforma electoral a través de un enlace que él da el nombre“, apuntó.

“Sobre estas afirmaciones que él hace, él ha señalado 4 testigos, ha entregado recibos y un video. A partir de este momento la Fiscalía General de la República ha abierto la carpeta de investigación correspondiente y vamos a empezar a realizar todas las diligencias”, indicó Gertz.

En el caso de que sea procedente, llamarán a declarar a Peña y Videgaray, adelantó.

“La FGR ha abierto la carpeta de investigación correspondiente y vamos a empezar a realizar todas las diligencias, en primer lugar las ratificaciones, después la presencia de los testigos, el análisis pericial de cada uno de los recibos y del video y en caso de que sea procedente, a las personas que él imputa los llamaremos a declarar”, añadió Gertz.