Reanuda Arzobispo misa presencial en Catedral, luego de 23 domingos

+ “Yo quisiera abrazarlos, acercarme a ustedes, pero no debo de hacerlo, no porque no quiera, sino porque tenemos que vivir así, en sana distancia”, dijo Pedro Vásquez Villalobos

OAXACA, OAX., agosto 23 de 2020.- Con muy poca asistencia de personas, implementando las medidas de prevención por Covid-19 como la sana distancia y el uso correcto del cubreboca, el Arzobispo de Antequera-Oaxaca, Pedro Vásquez Villalobos, realizó este domingo la misa presencial desde la Catedral Metropolitana.

El responsable de la fe católica en la entidad manifestó que extraña ver las bancas y las capillas de la Catedral llenas de gente, como estaban hace 23 domingos.

Esta realidad que se vive impide que las misas sean como antes, se debe actuar en sana distancia, dijo y señaló que “unos deben de cuidar de otros”.

“Yo quisiera abrazarlos, acercarme a ustedes, pero no debo de hacerlo, no porque no quiera, sino porque tenemos que vivir así, en sana distancia”, manifestó y agradeció “a mis hermanos periodistas que están muy al pendiente de lo que se dice en la misa dominical”.

Reconoció a los medios de comunicación la difusión de sus mensajes en la misa de los domingos y las posturas que en ocasiones emite en relación con los diversos acontecimientos que se registran en el estado o el país.

Afirmó que es triste lo que actualmente se vive por la pandemia del Covid-19, ya que es muy difícil lo que muchas familias están viviendo; ese trago amargo, muy amargo, que tienen que pasar luego de que un ser querido falleció a causa del Coronavirus”.

Indicó que servidores de la Catedral Metropolitana, miembros de coros y sacerdotes de diferentes iglesias que murieron por el virus SARS-CoV-2, ya están con Dios.

“Si estamos aquí es porque Dios nos está dando otra oportunidad de vivir; vamos a aprovecharla siendo responsables, siguiendo las medidas de prevención”, subrayó Vásquez Villalobos.