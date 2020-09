A partir de este lunes se abren parques deportivos: AMH

+ A partir de este lunes estarán abiertos el Polideportivo “Venustiano Carranza”, la Unidad Deportiva y el Bosque “El Tequio”; así como el Parque “Luis Donaldo Colosio”, de 07:00 a 17:00 horas

+ El “Reto 40 días por Oaxaca” ha contribuido a la disminución de contagios y personas hospitalizadas por COVID-19, por lo cual el Mandatario Estatal aseveró que no se debe bajar la guardia

OAXACA, OAX, septiembre 6 de 2020.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa dio a conocer que a partir de este lunes 7 de septiembre, se abrirán al público en general los espacios deportivos de la ciudad capital, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la salud de las y los oaxaqueños, mediante la actividad física.

Si queremos disfrutar con total libertad de la belleza de Oaxaca, es importante utilizar el cubrebocas; les dejo el acostumbrado mensaje de cada domingo. #Reto40xOax pic.twitter.com/QC6ALQ0eBP — Alejandro Murat (@alejandromurat) September 7, 2020

Se trata del Polideportivo “Venustiano Carranza”, la Unidad Deportiva y el Bosque “El Tequio”, así como el Parque “Luis Donaldo Colosio”; los cuales estarán abiertos de 07:00 a 17:00 horas.

Luego de dar a conocer que Oaxaca continúa en semáforo epidemiológico amarillo, el Mandatario Estatal aseveró que la apertura de estos espacios será exclusivamente para actividades deportivas individuales y al aire libre y, por supuesto, cumpliendo con todas las medidas de mitigación.

Asimismo, convocó a las presidentas y presidentes municipales de la entidad, para que también abran sus espacios deportivos al aire libre y promuevan el deporte.

Murat Hinojosa recalcó que se deben continuar con las medidas de prevención como el uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos y la sana distancia; y convocó a redoblar ese esfuerzo, entendiendo que “han cambiado los hábitos y que el arma más potente que hoy tenemos para que cuides tu vida, la de tu familia y la de todos, es el cubrebocas”, dijo.

En este sentido, dio a conocer que el “Reto 40 días por Oaxaca” -que inició el pasado 3 de agosto, encaminado a promover el uso correcto del cubrebocas, desde la nariz a la barbilla- contribuyó a transitar del semáforo epidemiológoco rojo al color naranja.

Detalló que cuando se lanzó este reto, Oaxaca registraba a más de 400 oaxaqueños y oaxaqueñas hospitalizados, y actualmente solo se contabilizan 213. También, dijo, la curva epidemiológica estaba ascendente en el número de contagios, y hoy está a la baja.

“Este reto de utilizar el cubrebocas de manera permanente, sí sirve; no sólo lo dice la ciencia, no sólo lo dice la medicina, si no que aquí en Oaxaca, en los hechos, nos hemos dado cuenta de que si usas el cubrebocas te cuidas tú, cuidas a tu familia y cuidas a toda la sociedad”, finalizó.