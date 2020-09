A sus 80 años Víctor Nicolás culmina su bachillerato en el Cobao

+ El originario de San Lucas Ojitlán recorrió, cada jueves durante tres años, más de 40 kilómetros para acudir a sus asesorías

OAXACA, OAX., septiembre 25 de 2020.- A sus 80 años de edad, Víctor Nicolás Brígido, originario de San Lucas Ojitlán culminó su bachillerato en el Centro de Educación Abierta 04 Tuxtepec del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao).

Proveniente de la comunidad Vista Hermosa, cada jueves, durante tres años, recorrió más de 40 kilómetros para acudir a sus asesorías, impulsado por el propio deseo de aprender.

“Me gusta estudiar, me gusta conocer las cosas, decidí aprender para que el día en que yo me muera, lo que estudié se quede aquí en la cabeza y eso me voy a llevar”, aseguró Don Víctor.

Para sus asesores, Víctor Nicolás Brígido ha sido uno de los mejores estudiantes, fue aplicado y dedicado en sus clases, siempre entregaba sus ejercicios y tareas como se le solicitaba.

Bien uniformado y con paso firme, la fortaleza y sabiduría de Don Víctor inspiran y estimulan a quienes lo conocen.

“Cuando fui chamaco no acudí a la escuela porque no entendía el español; hablaba mi lengua madre, el chinanteco; ya cuando fui muchacho, aprendí poco a poco a hablar el español”, mencionó el egresado del Cobao.

Los estudios le han servido en su vida cotidiana para saber cómo cobrar su trabajo, comercializar sus productos y apoyar en su comunidad.

“Soy un hombre de trabajo, me dedico al campo, todos los días de cuatro de la mañana a siete de la tarde laboro en la siembra de maíz y frijol, así como en la crianza de cerdos”, refiere.

Víctor Nicolás dijo que desea continuar con su formación académica. “Espero que la vida me alcance para ser profesionista, aunque por la pandemia por el Covid-19, esto se vuelve un poco más difícil, pero me siento muy contento de lo que he logrado”, subraya.