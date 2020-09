Cuidar la vida de los demás, pide Arzobispo a quienes no creen en Covid-19

+ También les pide “tomar decisiones pensando con la cabeza para actuar de mejor manera”

OAXACA, OAX., septiembre 27 de 2020.- El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, durante el mensaje de la misa dominical, exhortó a las y los oaxaqueños a no bajar la guardia y cuidarse por el Covid-19.

“Se nos invita a que tengamos cuidado y vemos que muchos de nuestros hermanos no tienen cuidado, no se cuidan y, por tanto, no nos cuidan y es lo que vemos; sólo miramos a ver si mi hermano trae su cubreboca en la calle, cuando entra a este establecimiento, cuando va a la oficina, cuando aquí, cuando anda allá, ¿trae su cubreboca?, nosotros vemos que el que trae su cubreboca me está cuidando”, manifestó.

El encargado de la iglesia católica en Oaxaca mencionó que a muchos, como se dice vulgarmente, les ha valido… les ha valido. ¿Por qué han dicho “no” al cubreboca? Tal vez digan: “es que lo vemos en nuestras autoridades grandes, lo vemos allá, ¿yo por qué voy a ponerme? Además, ni creo en eso”.

Vázquez Villalobos también preguntó ¿Y todos esos muertos son inventados? ¿Todas esas familias que han llorado la muerte de sus seres queridos, son inventos? Ya no están, ya no existen, ¿dónde está tu papá? ¿dónde está tu mamá? ¿dónde está tu hermano?… murieron ¿y de qué murieron? De Covid… ¿tú crees en eso? ¡no te creas! Te los mataron allí en el hospital, esos doctores asesinos te los mataron, no te creas… “me ayudas mucho a vivir mi duelo diciéndome eso, me ayudas mucho”.

Y a todas aquellas personas que no creen en la existencia del Coronavirus, el Arzobispo de Oaxaca les pidió cuidar la vida de los demás en esta pandemia a nivel mundial, y tomar las decisiones pensando con la cabeza para actuar de mejor manera.