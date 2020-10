Su pasado los condena

TEQUIO Y POLÍTICA

Joseph Fouché

*”Destapan” a Alejandro Avilés Álvarez en la Cuenca; la conspiración y la traición sin límites

*La mano que mece la cuna ubicado en la Ciudad de México: Ulises Ruín Ortiz, sin aparecer

*Lo dicho: en el “destape” estuvieron: Amaro, “La Mata-Hari”, “El Chester”, Gabriel Cué, etc.

*Héctor Pablo y Juan Carlos Rivera, ambos por su lado, se mueven en la oscuridad

*El criminal Jorge “El Chucky” Franco Vargas platica en corto que está de regreso; busca violencia

*Le tomaron el pelo a Rojas Zavaleta y a Amayrane, o ya son parte de la traición

EMPEZAMOS CON UNAS FRASES ACERCA DE LA LEALTAD…

1.- Tus palabras dicen lo que pretendes ser, pero tus acciones dicen lo que realmente eres.

2.- El respeto se gana, la honestidad se aprecia, la confianza se siembra, la lealtad se devuelve.

3.- Nunca me importaron las cosas materiales que alguien me pueda dar. Me importa su tiempo, su honestidad, su lealtad y su esfuerzo. Podrá ser raro, pero creo que esos regalos el dinero no los puede comprar.

4.- La verdad es el arma de la gente honesta. Con la mentira atacan los cobardes y con la traición los miserables.

5.- Solamente se necesita una mentira para poner en duda todas las verdades.

EMPIEZAN A MOSTRAR SU VERDADERO ROSTRO…

En todos los casos que mencionemos, no vamos a hablar de aspiraciones, sino de ambiciones de riqueza mal habida.

De todos los sujetos que citemos, no haremos referencia a temas de política, porque nadie de los aludidos tiene la menor idea de cómo y de qué se trata esta praxis… Dinero, dinero, dinero y más dinero… este es el punto fundamental que buscan ¿vocación de servicio?… no. ¿Honestidad?, menos.

No hay excepciones, todos son animales de uña larga, muy larga. Y la lista que en esta ocasión nos ocupa, resulta interesante, porque todos son traidores… Los que saben, afirman que “un traidor es un malagradecido y un malagradecido es un malnacido”.

Hace dos o tres entregas nos referimos a quienes con el pacto de sangre que firmaron con los muertos de 2006 y 2007 se llegaría hasta las últimas consecuencias para recobrar, a la mala o a la peor, la gubernatura del estado.

Bueno, mejor vamos con los nombres para, después, llegar a los argumentos que sustentan los dichos:

1.- Carmela Ricárdez Vela (a) La Mata-Hari, quien es movida directamente por Ulises Ruín Ortiz.

2.- Antonio Amaro Cancino, hoy director de Protección Civil, títere de Eviel Pérez Magaña.

3.- Héctor Pablo Ramírez-Puga Leyva, sedicente “político” independiente, pero que trae bien marcado el fierro de “El Carnicero de Chalca”.

4.- Eduardo Rojas Zavaleta, hoy “presidente” del CDE del PRI, es tripulado por Jorge Franco Vargas, el famoso “Chucky” y Bulmaro Rito Salinas.

5.- Alejandro Avilés Álvarez, personero convertido en cabeza de playa de los movimientos que hace el oriundo de Chalcatongo.

6.- Samuel Gurrión Matías, quien como veleta toma rumbo en dirección del viento. Recordemos que cuando buscó la candidatura al gobierno del estado se decía hombre de Manlio Fabio Beltrones, a estas alturas, no se acuerda del que decía que era su padrino político y mucho menos habla de la estrecha relación con Marco Antonio Bernal.

7.- Elpidio Concha Arellano, quien durante la campaña del entonces candidato al gobierno, Ulises Ruín, mandó golpear (27 de julio de 2004) al maestro Serafín García Contreras, que posteriormente falleció a causa de los golpes recibidos.

8.- Jorge Illescas Delgado (a) “El Chester”, coordinador de Giras del gobierno estatal, muy cercano a Pérez Magaña.

9.- Luis Alfonso Martínez, un director de la Comisión Estatal de Vivienda que se encuentra bajo sospecha de peculado, tráfico de influencias y corrupción absoluta, es otro que ya se alinea al grupo ulisista, para que se le “faciliten” las cosas y lograr la alcaldía de Ixtepec.

10.- Juan Carlos Rivera, que hasta la fecha cobra como Secretario de Turismo y como José Zorrilla (Gabino Cué) y Beatriz Rodríguez (Ulises Ruín), simplemente hace negocios redondos con dinero público y convertirlo en fortuna privada… Dicen quienes le conocen que se maneja como honesto, pero entre él y la honestidad, hay un abismo de distancia o diferencia.

EL “DESTAPE” DE ALEJANDRO AVILÉS ÁLVAREZ EN LA CUENCA…

…Ocurrió el pasado martes, 20 de octubre, en el distrito electoral federal 1 de la ciudad de Tuxtepec, ante la nariz del “presidente” del PRI estatal, Eduardo Rojas Zavaleta, y de la secretaria general Amayrani Morales; los asistentes (por supuesto pagados y acarreados de Cosolapa, Temascal y Jalapa de Díaz llegaron con una consigna) vitorearon para candidato priista a gobernador a Alejandro Avilés Álvarez.

¿No sabían a qué iban a ese evento el tal Rojas Zavaleta y Amayrani? De ser así, qué ingenuidad la de estas personas, pero si tuvieron conocimiento de lo que ocurriría, qué grave este tipo de intento de atraco a los reglamentos internos del tricolor y, peor aún, Eduardo y Amayrani se han convertido en cómplices de la conspiración que está en marcha por parte de quienes pactaron con sangre el bandidaje por la ambición del poder por el dinero.

Hay más conspiradores que asistieron a ese evento y si no aplaudieron el destape, tampoco lo reprobaron (el que calla otorga) y hoy se encuentran muy cerca de quien los puso:

I).- Antonio Amaro, titular de Protección Civil.

II).- Jorge Illescas Delgado, coordinador de Giras.

III).- Gabriel Cué Navarro, secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura.

IV).- Elizabeth Concha, subsecretaria de la Sedesoh.

V). “La Mata-Hari” (a) Carmela Ricárdez, titular de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CNOP… Dice que el cargo se lo debe a Ulises Ruín.

VI).- Armando Bojórquez, dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina, CNC.

VII).- Antonio Sacre Rangel, ex presidente municipal de Tuxtepec (2013-2016).

Lo acontecido en Tuxtepec la semana anterior tiene la marca del bandidaje (léase “La Hiena”), quien por medio de sus peones intenta reinventar los juegos de cloacas o cañerías que implementó el jefe de la banda de “los Condenados” en todo lo referente a procesos electorales. Es así que, con el destape inesperado y sorpresivo de Avilés Álvarez en Tuxtepec, los conspiradores intentan adelantar los tiempos y buscar inducir o inclinar la balanza a favor de Ulises.

LA “FILTRACIÓN”:

Alguien de los cercanos al grupo “gangsteril” que gobernó Oaxaca buscó la manera de acercarse al grupo que elabora este espacio y confesó que quieren repetir lo ocurrido en el sexenio de Fox, cuando Felipe Calderón sorprendió a propios y extraños, quien al final del día le ganó la candidatura presidencia panista al bocazas Vicente Fox Quesada, gracias al pronunciamiento que hiciera el entonces gobernador del PAN en Jalisco, Francisco Ramírez Acuña.

Sabemos del coeficiente mental (IQ) de Alejandro Avilés Álvarez, tenemos conocimiento que siempre ha sido un “buen” segundo, lo que quiere decir que sus limitaciones provocan que necesite quien le ordene o quien le imponga sus ideas; por ello, el destape de Tuxtepec no fue a iniciativa de él, sino de “El Carnicero” y su muñeco guiñol de apellido Pérez Magaña; no hay más que buscar.

Este primer paso, de los muchos que vendrán, fue para medirle el agua a los camotes… la conspiración está en marcha.

SI ESTO NO ES UNA CONSPIRACIÓN, ¿ALGUIEN PUEDE DECIR QUÉ ES?

Va parte de la traición que se consuma:

Primero).- A iniciativa de Avilés se le rindió homenaje a Gloria Altamirano, así como la entrega de un Reconocimiento a su familia… En esta ocasión, también estuvieron presentes los dirigentes de los sectores CNOP y CNC.

Segundo).- El diputado Avilés Álvarez se reunió con la clase “política” de la Cañada, coordinada por Elpidio Concha y Elizabeth Concha.

Tercero).- En el hotel Fiesta Inn de Tuxtepec hubo un encuentro con políticos. Estuvieron presentes, arropando al diputado de marras, “El Chester”, Gabriel Cué y Antonio Amaro.

Cuarto).- Encuentro con mujeres de diferentes organizaciones para apoyar a Avilés Álvarez.

Quinto).- En Tuxtepec también se encontró con las fuerzas vivas de tres distritos electorales. En esa reunión el diputado Gustavo Díaz Sánchez, (a) “El Gato”, destapó a Alejandro Avilés para candidato priista a gobernador.

Sexto).- Encuentro con liderazgos del estado. Platican los enterados que estuvieron ocho ex ediles de la región.

Séptimo).- La siguiente fue la agenda que trabajó para adelantar su designación como candidato del PRI al gobierno del estado el diputado Avilés en septiembre y octubre:

25 de septiembre, homenaje a Gloria Altamirano.

14 de octubre, gira por Cuicatlán.

15 de octubre, Cuenca (Tuxtepec), reunión en el hotel Fiesta Inn.

16 de octubre, encuentro con líderes políticos en el hotel San Felipe Misión.

16 de octubre, reunión con mujeres en el hotel San Felipe Misión.

19 de octubre, Tuxtepec, Acatlán de Pérez Figueroa y Loma Bonita.

20 de octubre, mitin en Soyaltepec.

Todo coordinado desde la Ciudad de México por el sátrapa Ulises Ruín. La mano que mece la cuna sin aparecer en la entidad.

Si camina como pato… tiene pico de pato… plumas de pato… patas de pato y vuela como pato… pues estamos hablando de un pato.

EL CHUCKY ESTÁ DE REGRESO… ÉL MISMO LO PLATICA…

Se busca por asesinatos en el 2006-2007:

Nombre: Jorge Franco Vargas.

Alias: “El Chucky” o “El Nerón de Oaxaca”.

Jefe de la banda criminal: Ulises Ruiz Ortiz.

Alias: “El Carnicero de Chalcatongo”.

Denunciados en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por crímenes de lesa humanidad y desapariciones forzadas en el 2007.

Siguen los detalles:

Quienes los han escuchado tanto al interior del PRI como en las esferas del gobierno estatal, platican que “El Chucky” o “El Nerón de Oaxaca”, (a) Jorge Franco Vargas, a voz en cuello presume y al mismo tiempo amenaza de su cercanía con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa.

Unos conjeturan que este tipejo blofea, miente y desata falacias para ganarse el “respeto” perdido cuando tenía secuestrado el poder en la Secretaría General de Gobierno y mandaba lastimar a sus adversarios, ya fueran maestros, líderes de organizaciones sociales y campesinas.

Otros comentan que de alguna manera aporta sus “ideas” violentas al dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, así como a algunos funcionarios de primer nivel del gobierno estatal y todo eso provoca el temor y desata los deseos de llevar a la justicia penal a “El Chucky” por los más de 60 muertos que hubo en la represión que ordenó en el 2006 y en el 2007.

No resulta nada positivo para el gobernador Murat Hinojosa que la especie desatada por el mismo Franco Vargas le reditúe beneficios a los cuatro años de administración que le ha dado una proyección nacional positiva al ahora titular del Poder Ejecutivo estatal.

Dejar que esta bola de nieve siga creciendo va en detrimento del sello de buen gobierno del mandatario Murat Hinojosa… No olvidar la sabiduría popular que reza: “dime con quién andas y te diré quién eres”… ó “el que con hienas anda…”.

No hay que olvidar que “El Carnicero de Chalcatongo” es sinónimo de “El Chucky” y viceversa; ambos son criminales. Los dos tienen las manos manchadas de sangre y su expediente criminal se encuentra en La Haya, Holanda.

De alguna manera “El Nerón de Oaxaca” quiere protagonismo más que “respeto”.

Su manera de hacer “política” es la amenaza de golpear físicamente a los adversarios y si no entienden ordena lo que sigue. Esto lo demostró como Secretario General de Gobierno y el saldo de muertos, heridos y desaparecidos está a la vista.

Sus complejos afloran: es chiquito físicamente y, por medio de la violencia, quiere imponerse y ser grande… es muy pequeño mentalmente y, como sociópata o sicópata, busca el desquite con la fuerza… su expediente criminal así lo revela.

Son los complejos, es su huella de abandono sicológico lo que lo torna violento y criminal.

Un rumor desatado por el propio “Chucky”, a la larga o a la corta, puede dañar irremediablemente a un sexenio que va por excelente ruta… Alguien tiene que frenar a este criminal. No lo decimos nosotros, lo dice la historia reciente de Oaxaca, una Comisión de la Verdad y un expediente criminal que es conocido internacionalmente.

EL DESLINDE DE MORENA; RECHAZÓ A JORGE “EL CHUCKY” FRANCO VARGAS

Su pasado criminal condena a Jorge “El Nerón de Oaxaca” Franco Vargas. Así el 29 de mayo de 2018 la dirigencia estatal del Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, se deslindaba de sujeto con las manos manchadas de sangre.

El portal de noticias Página 3, lo publicó de esta manera:

“Al deslindarse de Jorge Franco Vargas, ex secretario general de Gobierno del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el Comité Directivo Estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dijo que no le pueden dar la bienvenida al ser uno de los actores centrales del conflicto social del 2006, que dejó muertos, heridos y agravió al magisterio oaxaqueño y organizaciones sociales.

La promoción del voto a favor de su candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador la hace a título personal, afirman.

En conferencia de prensa, acompañada de representantes del PT, al final de la conferencia del PES, la líder de Morena en Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera, aseguró que Jorge Franco no está afiliado a Morena, tampoco a la coalición Juntos Haremos Historia”.

“Aunque huyas, tus pecados siempre te alcanzarán cuando te encuentres cansado al tratar de evitarlos”.