Documentan 2,344 casos de violencia contra mujeres en Oaxaca en 4 años

+ Del 1 de diciembre de 2016 al 30 de noviembre de 2020 los medios periodísticos locales han reportado a 1 mil 5 mujeres desaparecidas

OAXACA, OAX., diciembre 3 de 2020.- Desde el 1 de diciembre de 2016, fecha en que diera inicio el sexenio del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, al 30 de noviembre de 2020, la organización feminista Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca ha documentado 2 mil 344 casos de violencia contra las mujeres en la “Plataforma de violencia feminicida en Oaxaca”.

De acuerdo con la fuente, en los primeros cuatro años del actual gobierno emanado del PRI, 1 mil 5 mujeres han sido reportadas como desaparecidas en medios periodísticos locales, en comparación con 121 casos registrados durante el mismo periodo de gobierno del ex mandatario aliancista Gabino Cué Monteagudo.

La cifra representa un incremento porcentual del 36 en la presente administración.

De diciembre de 2016 a noviembre de 2020 han ocurrido 471 feminicidios en la entidad, cifra que se incrementó un 36% respecto a los 346 casos registrados en cuatro años del gobierno estatal anterior.

Del total de feminicidios ocurridos en lo que va de este sexenio, resulta desgarrador el registro de 7 niñas asesinadas que tenían entre los 0 y 4 años de edad, de las cuales: 4 fueron asesinadas con disparo, una con arma blanca y otra a golpes; la más pequeña de todas -de 8 meses de edad- murió luego de haber sido golpeada y violada por su padrastro en San Mateo del Mar, en la región del Istmo de Tehuantepec.

El gobierno de Alejandro Murat Hinojosa también está marcado por el feminicidio de la joven fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, quien fuera asesinada en un contexto electoral en Juchitán de Zaragoza en junio de 2018.

Hasta la fecha es evidente la omisión, impunidad y corrupción de las autoridades estatales en el caso. De ahí que la madre de la víctima, Soledad Jarquín, acudiera en días recientes a la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador para denunciar que a pesar de contar con 6 carpetas, la investigación sobre el asesinato de su hija está detenida y no ha existido audiencia intermedia.

Asimismo, aseguró que el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, rechaza que la inacción de las autoridades en el caso se deba a que los presuntos implicados en el asesinato son integrantes de su partido, el PRI (El Universal, 11 de noviembre 2020).

La organización “Consorcio Oaxaca” sostiene que “las cifras anteriores son reflejo de un gobierno simulador, omiso y negacionista que mantiene la impunidad frente al dolor y la exigencia de justicia por parte de las familias de las víctimas de violencia feminicida en Oaxaca. Basta mirar la lista de mujeres que en el año fueron reportadas en medios locales como desaparecidas y cuyo caso terminó en feminicidio, principalmente en regiones donde la violencia contra las mujeres resulta letal”. Y enlista:

Karla Lucero T. M. mujer de 22 años que desapareció el 24 enero de 2020 y fue hallada asesinada 5 días después en Juchitán, Istmo de Tehuantepec. Fátima P. M. joven de 21 años de edad, fue desaparecida el 10 de marzo y hallada asesinada el 15 de junio de 2020 en San Juan Bautista Tuxtepec, en la Cuenca del Papaloapam. Iztel G. de 21 años, quien desapareció el 15 de abril y fue encontrada en una fosa clandestina el 15 de junio de 2020. Isabel P. L. de 35 años de edad, quien fue desaparecida el 11 de abril de 2020 y cuyo cuerpo fue encontrado en estado de descomposición cuatro días después, en San Juan Bautista Tuxtepec, Cuenca del Papaloapam. Casandra S. de 22 años de edad, desapareció el 7 de mayo y luego su cuerpo fue encontrado dentro de una fosa clandestina en San Juan Bautista Tuxtepec, hasta el 15 de junio de 2020. Norma Beatriz G. de 27 años, quien luego de ser desaparecida por su propio marido, fue golpeada y estrangulada y arrojada dentro de un pozo. Su cuerpo fue encontrado en la Villa de Etla, en Valles Centrales. Alma Itzel R. G. joven de 21 años de edad, quien luego de visitar a sus padres en la comunidad de Santa Cruz Itundujia fue desaparecida el 3 de noviembre, y luego encontrada golpeada y asesinada cuatro días después en el Río Grande, cerca de la Agencia Nuevo Allende, Itundujia, Putla, en la Sierra Sur.

La organización feminista precisa que las cifras recuperadas de los principales diarios locales no representan el registro real de violencia feminicida que se ha incrementado de forma alarmante en los cuatro años del gobierno de Murat Hinojosa, pues no todos los casos se denuncian ante las instancias de la FGEO y los casos registrados en los medios informativos no recuperan datos indispensables para realizar una análisis de contexto, que permita obtener información real sobre la situación en la que cientos de mujeres y niñas están siendo asesinadas y desaparecidas en Oaxaca.

*Información sistematizada con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert

ASESINAN A BALAZOS A OTRA MUJER, AHORA EN MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ

La mañana de este jueves 3 de diciembre de 2020 otra mujer fue asesinada a balazos en Miahuatlán de Porfirio Díaz, municipio ubicado en donde termina la región del Valle Central e inicia la Sierra Sur de Oaxaca.

De acuerdo con el reporte policíaco, los hechos ocurrieron en la calle 5 de Mayo cerca de la esquina con Margarita Maza de Juárez de dicha ciudad.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Alba “N”, de 35 años de edad, quien recibió al menos tres balazos en diversas partes del cuerpo, lo que le quitó la vida de manera instantánea.

Al lugar llegaron elementos policíacos y peritos de la vice Fiscalía Regional para indagar los hechos y buscar a los culpables.

Hasta el momento no hay informes oficiales que revelen sobre el paradero de él o los probables autores de este crimen. (Con información del portal Estado20).