Sacar al PAN de Guanajuato, el reto de Malú Micher y Morena

+ La senadora feminista es la pieza clave de Morena para comenzar a resquebrajar el dominio blanquiazul; la misión en 2021 es tomar el Congreso para que en 2024 los panistas sean expulsados del bastión más importante que tienen en el país, señala

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 17 de 2020.- En las elecciones del próximo año, Morena tiene claro lo que debe hacer en Guanajuato: arrebatarle a Acción Nacional la mayoría en el Congreso y en tantos municipios como sea posible, para que en 2024 los panistas salgan del gobierno estatal, su bastión más importante en el país.

La senadora de Morena Malú Micher es una pieza clave para esa misión, que arrancó con el triunfo presidencial de Andrés Manuel López Obrador y que culminaría en cuatro años, cuando haya comicios para elegir al sucesor del actual gobernador, el panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

“La alternancia en Guanajuato la empezamos a trabajar desde el 2018, porque llegamos a segundo lugar en la votación, después de que la izquierda en ese estado estaba en cuarto o quinto lugar. Ahora tenemos que aprovechar ese segundo lugar, arrebatarle muchísimos votos al PAN y, por supuesto, el ojo está puesto en el triunfo de 2024”.

“Yo voy a estar acompañando a todas las candidaturas”, dice Malú Micher en entrevista con EMEEQUIS. “Los vamos a sacar, desde ahorita estamos trabajando en eso”.

UN REFERÉNDUM, 2021

Aunque las elecciones del próximo año en Guanajuato no renovarán gubernatura, la senadora con residencia en León cree que serán una especie de referéndum para el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez, cuya debilidad está, principalmente, en la violencia que azota al estado.

Guanajuato es la entidad número uno en el país en homicidios dolosos, con más de 3 mil 821 víctimas con corte a octubre de este año, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Campean también la extorsión y los feminicidios, así como las balaceras en ciudades claves para el desarrollo económico del estado, como León o Celaya.

“Yo veo una oportunidad muy importante para Morena, porque la crisis de seguridad que se está viviendo es muy preocupante. Debe hacerse cuestionar a quienes han votado por estos gobiernos por qué lo han hecho mal, por qué han puesto en riesgo la vida de la gente”, dice Malú Micher.

La prosperidad que la industria del petróleo y gas dio a Guanajuato ahora es la causa de su decadencia: el olor de la gasolina robada atrajo al Cártel Jalisco Nueva Generación, que ahora mantiene una pelea a muerte con otro Cártel cuya acta de nacimiento es guanajuatense: el de Santa Rosa de Lima, y su aliado, el Cártel de Sinaloa.

Esos tres grupos criminales han elevado el número de personas desaparecidas a más de 2 mil 430, frente un gobierno estatal que no ha podido frenar los horrores de la guerra por el huachicol: vehículos incendiados a la mitad de calles, cadáveres abandonados frente a escuelas, policías secuestrados y asesinados. Incluso, jóvenes mutilados, como los tres a los que les cercenaron las manos en Silao este 14 de diciembre.

“Es una oportunidad de que la ciudadanía explore otras formas de gobierno, pues Guanajuato está con un gobierno anquilosado, desgastado, como han sido los gobiernos panistas por 30 años”, asegura Malú Micher. “La gente que ha votado por el PAN está muy decepcionada”.

LOS OJOS SOBRE EL GOBERNADOR

El reto, asegura la senadora, es doble: por un lado, convencer al electorado de que opte por Morena y, por otro, vigilar que el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no utilice los programas sociales para beneficiar a su partido, Acción Nacional.

“Déjame decirte que –sabemos de buena fuente– a la gente que no está afiliada en el PAN, y que no les sirve para ir a cachar votos o a promover el trabajo en favor del PAN, la están corriendo del gobierno… además de una manera súper violadora de sus derechos laborales, una situación de verdad muy injusta.

“Hace poco el gobernador le dijo al presidente del PAN, Marko Cortés, en una reunión pública ‘no te preocupes, Marko, nosotros aquí sabemos hacer las cosas; la elección la vamos a sacar adelante’. Fíjate nada más: un gobernador que se convierte en coordinador de campaña. Eso fue lo que dijo en un evento del PAN. Así se las gasta este señor”.

Para asegurar el triunfo, Malú Micher también tiene claro lo que Morena va a ofrecer a los guanajuatenses. Ese “menú” lleva su sello personal: ella representa en el Senado de la República a uno de los estados más conservadores del país, siendo una declarada feminista a favor de la despenalización del aborto.

“Vamos a ofrecer bajar los sueldos, acabar con la corrupción, eliminar privilegios, legislar por los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

“Un gobierno sencillo, austero, que esté vinculado a la Federación. El gobierno de Guanajuato se salió del INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar) y ahora se andan quejando en primeras planas que no les llegan los insumos y que no les llegan los medicamentos. Bueno, ellos decidieron abastecerse, porque quieren seguir con las corruptelas de las empresas que contratan”, dice Malú Micher.

ACOSTUMBRADA A DAR PELEA

Para esta pedagoga de 66 años, pelear una elección en Guanajuato no es terreno desconocido. En 1995 fue candidata a la gubernatura por el Partido de la Revolución Democrática, que apenas tenía seis años de existir y era prácticamente inexistente en el Bajío del país.

A pesar de eso, Malú Micher sorprendió a propios y extraños y se ubicó en el tercer lugar de la contienda que ganó el panista Vicente Fox. El reconocimiento en esa campaña le permitió dos años después ganar una curul en el Congreso del estado y convertirse en una figura emblemática de la izquierda, en una entidad caracterizada por su conservadurismo.

Con las siglas del PRD fue secretaria de la Mujer del Comité Ejecutivo Nacional y fue diputada federal en dos ocasiones, pero en 2015 renunció al partido por diferencias con la dirigencia de Carlos Navarrete, quien pasaría de amigo a enemigo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Meses después llegó a Morena y se abrió camino, por primera vez, hasta el Senado de la República, con una agenda que incluye las causas feministas y la protección y ampliación de los derechos de la comunidad LGBTQ, entre otros temas progresistas.

“En Guanajuato y en el país les estamos demostrando que con menos sueldos podemos ser también muy efectivos. Con menos corrupción, sin moches, sin tráfico de influencias, sin familiares beneficiados, las cosas pueden ser mejor”.

¿FUTURA GOBERNADORA?

Su peso político en lo nacional y en lo local, aseguran en Morena, será determinante para ganar la elección intermedia en Guanajuato. Y, posiblemente, sería su nominada para la gubernatura dentro de cuatro años, para que culmine el proceso iniciado en 2018.

En las oficinas del partido en el poder se cree que la presencia de Malú Micher en las campañas locales podría darle a Morena un histórico triunfo en el “corredor industrial” del estado y ganar las presidencias municipales y diputaciones que abarcan Celaya, Irapuato, Villagrán, León y Salamanca.

“Si la gente vuelve a votar por el PAN, quiere decir que entonces no han visto nada. Que no tienen inseguridad, que el empleo se ha mantenido, que no se han enfermado de Covid, que no tienen a un gobernador que en plena pandemia realizó una fiestononona…

“Pero la gente no es tonta. La gente se siente muy decepcionada por ello. El tema es hacia adelante: ganar los más votos que se puedan y prepararnos para ganar el estado en el 2024”.

