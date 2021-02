Anuncian repartidores de plataformas digitales justicia por propia mano, ante inseguridad

OAXACA, OAX, febrero 25 de 2021.- “No buscamos una mesa de negociación, no queremos diálogo. Lo único que queremos es mayor seguridad para desempeñar nuestra labor. Es lo único que pedimos”.

Este jueves, repartidores en motocicleta de diversas empresas y plataformas digitales realizaron una rodada en conjunto para exigir a las autoridades municipales, mayor seguridad, a fin de que puedan llevar a cabo la actividad que les permite el sustento diario.

Con mochila a cuestas y demostrando que están registrados en diferentes empresas para realizar la entrega de diversos productos, salieron del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán con rumbo a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en la capital, para evidenciar la falta absoluta de seguridad en zona conurbada de la entidad.

El grupo de motociclistas aseguró que la delincuencia sigue al alza, por lo que han decidido tomar la justicia por propia mano y de manera organizada capturar a quienes pretendan despojarlos de su unidad de motor o mercancía.

“No le creemos al gobierno, no le creemos al secretario de seguridad, no nos interesa tener un acercamiento. Únicamente que los delincuentes sepan que al que agarremos, ahí va a quedar”, refirió uno de los representantes, quien además prefirió no dar su nombre ante las represalias que advirtieron las propias autoridades en su contra.

Y es que hace meses sostuvieron una serie de reuniones con las autoridades, sin embargo, las cosas solo mejoraron por unos días, después se vino una ola más fuerte de inseguridad en la capital y zona conurbada.

De ahí que, aunque reconocen que no es lo correcto, han decidido organizarse incluso con los comités de algunas colonias para hacer justicia por mano propia, ante la falta de capacidad por parte de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad a toda la población.

En conjunto, los motociclistas denunciaron que el municipio que registra el mayor índice de inseguridad es Oaxaca de Juárez, capital de la entidad, donde de acuerdo con medios de comunicación se registran hasta nueve asaltos por día, en perjuicio de toda la población.

Calles céntricas como Morelos, la Central de Abasto –donde el repartidor ya no entra-, así como las zonas de San Martín Mexicápan y Monte Albán, se han convertido en un verdadero riesgo para los repartidores en la capital de Oaxaca, además de los municipios de Santa Cruz Xoxocotlán, San Jacinto Amilpas y Santa Lucia del Camino.

Apenas el martes pasado, se registraron una serie de accidentes y asaltos, uno lo impidieron ellos mismos de manera organizada ante la omisión por parte de las autoridades y su respuesta intimidatoria para los motociclistas a quienes no sólo amenazan sino también extorsionan.

“Tristemente también tenemos que cuidarnos de los policías municipales y estatales que instalan operativos sin ningún tipo de protocolo, únicamente con la intención de intimidarnos y extorsionarnos”, sentenció.