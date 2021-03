Auditoría “excepcional” al alcalde de Santa María Mixistlán, exigen los ciudadanos al OSFE

+ Acusan al edil de desviar el recurso destinado para la pavimentación de una carretera.

Mixistlán de la Reforma, Oax. 4 de marzo de 2021.- Ciudadanos de la agencia de Santa María Mixistlán, perteneciente al municipio de Mixistlán de la Reforma, se manifestaron en las oficinas del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFE) para exigir una auditoría a la administración de alcalde Juan Antonio Díaz, a quien acusan de desviar el recurso destinado para la pavimentación de una carretera, además de no entregarles sus participaciones federales correspondientes al año pasado.

Florentino Salvador Ramírez, presidente del Consejo de Ciudadanos de Santa María Mixistlán, acusó al presidente municipal por el desvío de recursos, quien en 2020 recibió seis millones de pesos para pavimentación (…), pero no se administró y sólo se trabajó en 250 metros lineales de alrededor de los 15 kilómetros, que se requerían para que la comunidad pudiera entroncarse a la carretera Oaxaca-Totontepec.

Por su parte, Florencia Salvador Vargas, secretaria de la Agencia de Policía de Santa María Mixistlán, reveló que el alcalde “desvió” la ruta de construcción aprobada por el gobierno federal y reveló que incluso le informaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), “que el presidente municipal estaba desviando” el trazo aprobado.

En este mismo sentido, agregó que las comprobaciones que les han mostrado en el municipio no cuadran con los montos que reporta la SCT y detalló que se duplicó el costo correspondiente a material por metro cuadrado (piedra, arena y grava). “Reportaron 800 pesos por metro cuadrado y sólo costó 400 pesos”, refirió.

Asimismo, Florencia Salvador informó que se infló el costo de la contratación de personal, “reportaban más de un millón de pesos y sólo debieron haber pagaron 320 mil pesos por 16 trabajadores, cuatro veces más de lo que debería de ser”.

Finalmente explicó que a pesar de su solicitud ante la OSFE para que se realice una auditoría excepcional, no han recibido respuesta de la dependencia. También reiteró que en 2020 la cabecera no les dio el recurso federal que les correspondía. Por ello no pudieron realizar ninguna obra en su comunidad, ni trabajar en nada.