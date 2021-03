Abandona Rubén Vasconcelos la Fiscalía General del Estado de Oaxaca

+ Entregó hoy a las 14:30 horas, su renuncia al cargo a la Presidencia de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura.

Oaxaca de Juárez, Oax. 5 de marzo de 2021.- La tarde de este viernes, Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal General del Estado de Oaxaca, presentó su renuncia al cargo, documento que fue entregado a la Presidencia de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la entidad.

El día de hoy he presentado al @CongresoOaxLXIV mi renuncia al cargo de Fiscal General del Estado de Oaxaca. pic.twitter.com/9jmjqCqvCw — Rubén Vasconcelos (@RVasconcelosM) March 5, 2021

El ahora ex funcionario del gobierno de Alejandro Murat, publicó a través de redes sociales, una imagen con la carta remitida al presidente del Congreso estatal, diputado Arsenio Lorenzo Mejía García, en donde se puede leer: “En términos del Artículo 114 apartado D, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, me permito presentar ante esta LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado, mi RENUNCIA, al cargo de FISCAL GENERAL DEL ESTADO, que ante esta Soberanía me confirió desde el pasado 12 de mayo de 2017”.

Y se agrega “Ha sido un honor servir durante estos años a Oaxaca con responsabilidad, honestidad y profesionalismo, contribuyendo así a la consolidación del sistema de justicia y del Estado de Derecho en nuestra entidad”.

En la imagen se observa que la carta está firmada de manera autógrafa por Vasconcelos Méndez y al calce la fecha de recibido –5 de marzo–, además de la hora a la que entregó el documento 14:30 horas.

Posteriormente, a través de su cuenta de Twitter @RVasconcelosM, el ex fiscal publicó: “Reconozco el respaldo de @alejandromurat al proceso de fortalecimiento de la @FISCALIA_GobOax y su liderazgo por dar seguridad y justicia a las y los oaxaqueños”.

Asimismo, en otro tuit refiere: “Los resultados obtenidos están a la vista y son producto de la confianza y el apoyo de la ciudadanía y la labor diaria de servidores públicos comprometidos que han trabajado incansablemente”.

Sin embargo, en sentido contrario a esta última declaración de Rubén Vasconcelos, en la investigación “Impunidad en homicidio doloso y feminicidio: Reporte 2020”, del colectivo social Impunidad Cero, se evidencia que Oaxaca es la segunda entidad en donde menos se procura justicia en los asesinatos, solo por debajo del estado de Morelos.

Además, la asociación refiere que con un presupuesto de 687 millones 947 mil 182 pesos en el 2019, únicamente resolvió nueve carpetas de investigación por homicidio dolosos, de las mil 11 carpetas iniciadas ese año.