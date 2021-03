Invita IEEPO a ciclo de mesas de análisis sobre mejora continua de la educación

+ Invitación a directivos, docentes y comunidad escolar en general, a participar en el ciclo de mesas de análisis “Aportes para la mejora continua de la educación”

Oaxaca de Juárez, Oax. 9 de marzo de 2021.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), invitó a directivos, docentes y comunidad escolar en general, a participar en el ciclo de mesas de análisis “Aportes para la mejora continua de la educación”, convocadas por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), con la finalidad de reflexionar sobre diversos temas que han impactado al Sistema Educativo Nacional (SEN) en la pandemia por Covid-19.

Como lo ha establecido el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, en el fortalecimiento de sinergias a nivel nacional, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, respalda las acciones presentadas por la Mejoredu, instancia que tiene como propósito facilitar la participación activa y armónica de los actores del proceso educativo y de los sectores social, público y privado en este tema.

La actividad iniciará este miércoles 10 de marzo, a partir de las 11:00 horas, con el tema “Experiencias internacionales de apoyo a la educación durante la emergencia sanitaria por Covid-19. Balance y aportaciones para México”, con la participación de Marcela Gajardo, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Chile.

Así también José Miguel Insulza, senador de la República de Chile y ex secretario general de la Organización de los Estados Americanos y Claudio Osorio Urzúa, facilitador de la Comunidad Hispana de la Inter-Agency Netwook for Education in Emergencies. Previamente, la comisionada presidenta de la junta directiva de Mejoredu, Etelvina Sandoval Flores, efectuará la inauguración del ciclo de mesas de análisis.

Los próximos temas a desarrollarse son: “Comunidades escolares al inicio del confinamiento por SARS-CoV-2: voces y perspectivas de los actores”, el 17 de marzo; “Avances, brechas y retos del SEN: los indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México 2020”, el 24 de marzo; “Horizonte de mejora continua de la educación: significado, retos y perspectiva”, el 14 de abril y “La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Ejes de actuación”, el 21 de abril. Todas a partir de las 11:00 horas.

El ciclo de mesas de análisis se transmitirá por el canal de Youtube de Mejoredu a través del enlace: https://www.youtube.com/channel/UCWxSGPl0Pg_Furjg404Cl8A.