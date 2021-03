Rosario Robles se niega a declararse culpable e irá a juicio

+ La ex funcionaria notificó a la FGR que por la obstaculización constante de que acceda a un proceso abreviado, pidió a sus abogados suspender cualquier negociación.

Ciudad de México. 10 de marzo de 2021.- Hay un nuevo rumbo en el caso en contra de Rosario Robles por la llamada Estafa Maestra; la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) desistió en su propuesta de declararse culpable, por lo que informó a la Fiscalía General de la República (FGR) que irá a juicio.

En un escrito que la ex funcionaria presentó ayer, vía electrónica, argumentó a la FGR que en la acusación que pesa sobre ella por ejercicio indebido del servicio público, considera que hay una obstaculización constante de que acceda a un procedimiento abreviado, por lo que pidió a sus abogados suspender cualquier negociación.

“Derivado de la forma sistemática en que autoridades diversas han obstaculizado cualquier posibilidad para alcanzar una terminación anticipada del proceso, como lo es un procedimiento abreviado dentro de la carpeta de investigación al rubro citado, y es que de acuerdo con las propias palabras de María del Rosario Robles Berlanga.

“En una constante injustificada, las autoridades ministeriales y del Poder Ejecutivo Federal han decidido someterla a un proceso penal en el que existe la intencionalidad de mantenerla en prisión a toda costa y bajo cualquier circunstancia, negándole la posibilidad de lograr una negociación, a la que cualquier persona tiene derecho”, se lee.

Rosario Robles, ex titular de Sedesol y Sedatu, a su llegada a los juzgados del Reclusorio Sur el 12 de agosto de 2019. (Rogelio Morales)

Rosario Robles irá a Juicio

Como se descartó cualquier conclusión alterna a su proceso final, Rosario decidió que irá a juicio y se afirmó que será el próximo 26 de marzo cuando se desahogue ante la autoridad jurisdiccional correspondiente la audiencia intermedia, que está programada a las 10:00 horas y en la que pidió que haya un trato justo.

“La justicia exige bajo esta perspectiva que ante las actuales circunstancias tenga un trato preferencial justo, no basado en rencillas personales o por su condición de mujer, porque de lo que se trata es buscar la verdad y la justicia, y no un proceso fundado en ánimos de venganza y violencia política.

“De esta manera, María del Rosario Robles Berlanga, a través de esta defensa expresa su determinación de ir a juicio”, se informó en el documento. De acuerdo con el periódico El Universal, fuentes allegadas revelaron porque Robles llegó a esta decisión de no declararse culpable.

De acuerdo con los informantes, las autoridades —incluido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador— manifestaron que para obtener el procedimiento abreviado que desea, debe pagar la reparación al daño que le exige la FGR, que asciende a cinco mil 500 millones de pesos, monto total de la Estafa Maestra.

Hoy Sergio Arturo Ramírez y Olivia Rubio Rodríguez, abogados de Rosario Robles, dieron a conocer que solicitará la oportunidad como testigo colaborador ante la (FGR) para evitar ser juzgada por delincuencia de organizada. (Rogelio Morales)

Esa resolución se da, a pesar de que a Rosario no se le acusa directamente de realizar los desvíos de la Estafa Maestra ni siquiera de haberse beneficiado de ellos; se le señala por no hacer nada para evitar las contrataciones irregulares, cuando ella estaba al frente de Sedesol y Sedatu, y de no informarle al ex presidente Enrique Peña de las irregularidades.

Este artículo fue tomado de la agencia Quién: https://www.quien.com/politica/2021/03/09/rosario-robles-retira-oferta-declararse-culpable-juicio?dc_data=1617727_samsung-carnival-mexico-spanish&utm_source=taboola&utm_medium=referral&ui=83012ec7-bd5b-4727-a5c2-aef208db562e