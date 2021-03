Vamos a poner orden a la destrucción de la naturaleza por codicia: AMLO

+ Desde Cuatro Ciénegas, Coahuila, el presidente llamó a cuidar el uso del agua, de lo contrario dijo que su gobierno tendrá que tomar decisiones.

Ciudad de México. 29 de marzo de 2021.- En México se tiene que hacer conciencia para que se sigan conservando los recursos naturales , como el agua, para entregar buenas cuentas a las nuevas generaciones. El gobierno federal apoyará con ese propósito con la idea de ‘prohibido prohibir’, pero todo tiene un límite, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador durante un evento de acciones de rescate y recuperación de agua para Cuatro Ciénegas, Coahuila.

“Si se quiere arrasar y destruir la naturaleza nada más por la codicia, pues vamos a poner orden y vamos a tomar decisiones, porque el pueblo y la vida, la salud es lo primero. Aquí se mencionó algo que es importantísimo: nos conviene que haya una separación entre el poder económico y el poder político”, indicó.

“Así como Juárez separó el poder de la Iglesia y el poder del Estado, porque a Dios lo que es Dios y al César lo que es del César, así lo que se necesita ahora y por lo que estamos luchando es por separar al poder económico del poder político para que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, que el gobierno no esté al servicio de una minoría, porque en el neoliberalismo durante 36 años de política neoliberal tenían acaparado al gobierno, estaba tomado el gobierno, estaba secuestrado el gobierno”.

El primer mandatario sostuvo que en el caso de manejo del agua eran los empresarios más influyentes los que ponían al director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y subrayó que ahora ya no sucede eso.

“La directora de la Conagua es una investigadora, es una científica, además de que le tiene mucho amor al agua, que no se va a vender, que no está al servicio de un grupo de interés creado, está para proteger a todos y cuidar el agua. Todo esto lo tenemos que ir convirtiendo en costumbre, en hábito, para que los gobernantes representen al pueblo y nos cuiden y nos protejan a todos”.

López Obrador señaló que el agua es un recurso fundamental y un derecho humano y que por ello, se tiene que convencer y persuadir a todos para cuidarlo, conservarlo y manejarlo racionalmente.

“Tiene que ser una labor de concienciación y nosotros ayudar para que se logre ese propósito. Si no avanzamos en esa idea de conservar el agua, de cuidar la vida, entonces tendríamos que tomar decisiones enérgicas, estrictas, porque por encima de todo está el agua y está la vida. Con el periodo neoliberal se apostó nada más al crecimiento económico, a crecer por crecer y no se cuidó el medio ambiente ni se preocupó de la situación del pueblo, era crecer, crear riquezas al costo que fuese”, manifestó.

“Ahora ese modelo ha demostrado su rotundo fracaso, porque destruye el territorio, destruye la naturaleza, empobrece y lo único que causa es más desigualdad, más confrontación, más resentimientos, más odios, más violencia. No es un proyecto para la paz y para la tranquilidad. Por eso tenemos que ir haciendo conciencia de la necesidad de cuidar el medio ambiente, de producir sin destruir, que también tomemos en cuenta que los recursos naturales pues no son sólo nuestros, de nuestra generación, nosotros somos guardianes y tenemos que entregar buenas cuentas a las nuevas generaciones”.

El jefe del Ejecutivo refirió que se tiene que convencer de que en el norte ya no se puede crecer con el uso excesivo del agua.

“¿Cómo poner plantas cerveceras en el norte?, ¿cómo producir cerveza para exportar? ¿Qué es lo que exportamos? Agua. Si no tenemos agua en el norte. Y lo mismo el caso de la producción de leche en La Laguna. No se trata de que se deje de producir la leche, sino de ya no seguir ampliando las áreas de cultivo de alfalfa, porque significan más agua para producir leche”, argumentó.

“La leche es agua, entonces ¿por qué no, sin dejar de producir la cerveza y la leche…? Aunque es mejor la leche que la cerveza, bueno, así lo recomienda Ricardo Anaya, de que ya no se tomen caguamas, pero ¿por qué no utilizar el agua del sur y del sureste? que hay tanta agua, que se padece de inundaciones. Esto tiene que ver con lo irracional que es el modelo neoliberal”.

“Entonces, ojalá y en estas regiones podamos, como se está logrando, hacer que todos, productores, empresarios, campesinos, ejidatarios, pequeños propietarios, autoridades locales, estatales, el gobierno federal, todos nos pongamos de acuerdo para establecer límites y recuperar lo que se pueda de lo perdido como es este modelo, este ensayo para recuperar el agua, estos humedales únicos en el mundo de Cuatro Ciénegas”.

Este artículo fue tomado de la agencia Aristegui Noticias: https://aristeguinoticias.com/2803/mexico/ante-codicia-vamos-a-poner-orden-amlo/