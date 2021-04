Detienen a 7 policías por posible vínculo en desaparición de familia de Jalisco

+ Desde el pasado 20 de marzo, la familia salió de su casa ubicada en la capital de Jalisco, para viajar a la Ciudad de México. A los 5 días la Fiscalía recibió el reporte de desaparición. Este domingo 4 de abril, detienen a 7 policías por probable participación en la desaparición.

Ciudad de México. 5 de abril de 2021.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco informó que la noche del pasado domingo, siete policías del municipio de Acatic fueron detenidos, por aparentemente estar vinculados en la desaparición de una familia que regresaba de vacacionar en la Ciudad de México.

“Hemos estado trabajando con el Ejército y en el transcurso de las investigaciones se obtuvieron datos que hacen muy probable la participación de algunos policías de la comisaría de Acatic en la desaparición de las personas, en razón de eso se centraron las investigaciones en esta localidad”, declaró el Fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez.

Sobre los policías detenidos, el Fiscal detalló que cuenta con ocho órdenes de aprehensión, de las que siete ya han sido cumplimentadas.

El Fiscal apuntó que 200 elementos fueron desplegados en la zona para ubicar a la familia tanto en brechas como en comunidades lejanas.

“Es muy probable que aquí es donde hubieran sucedido los hechos, lo tenemos documentado en algunos datos de prueba, en razón de eso hay una gran cantidad de personas trabajando aquí en la zona”, añadió.

La desaparición

El pasado 20 de marzo, Jimena Romo de 24 años, salió de su casa ubicada en la capital de Jalisco en compañía de su esposo Julio Villaseñor y de su pequeña hija Julia Isabella, de apenas 1 año y seis meses de edad.

La pareja iba acompañada de Virginia Villaseñor, hermana de Julio, y su hijo Iker de 9 años. Las cinco personas se trasladaban en una camioneta Mazda 2019, blanca, con placas JPK2293, vehículo que hasta el momento no ha sido localizado.

Se fueron a la Ciudad de México para pasar algunos días allá, pero desde el pasado 24 de marzo su familia no ha sabido nada de ellos. Tampoco ha habido ningún tipo de comunicación ni pistas sobre dónde puedan estar, por lo cual reportaron la desaparición a la Fiscalía de Jalisco, desde el pasado 25 de marzo.

“Cada día que pasa es clave para poder encontrarlos, y queremos que las autoridades de Jalisco y las de la Ciudad de México hagan todo lo que está en sus manos para poder encontrar a mi familia. Creemos que estamos a tiempo para poder hacer todo con agilidad y que vuelvan a casa pronto, sanos y salvos”, señaló Salvador Romo López, padre de Jimena.

“Yo estuve en comunicación con mi hija Jimena cada uno de los días desde que partieron hacia Ciudad de México, pude comunicarme con ellos e incluso verlos por videollamada y en ningún momento noté que hubiera algo extraño o algo que estuviera fuera de lo normal. Por lo que sospechamos que han desaparecido en el camino de vuelta a Guadalajara”, expresó el padre de Jimena.

El hombre solicitó ayuda a la Embajada de Estados Unidos en México, pues su hija tiene la doble nacionalidad.

“Pensaba irme hacia México y buscar por carreteras, pero estamos con las manos atadas”, dijo el hombre. Los teléfonos celulares de los adultos desaparecidos están apagados, informó.

Salvador aseguró que ya ha levantado el acta por desaparición, “pero después de varios días, las autoridades no nos dicen nada, no nos han notificado nada, no hemos recibido una sola llamada. Estamos desesperados y necesitamos de toda la ayuda posible”.

El hombre pidió que integrantes del Senado de la República, de la Fiscalía del estado de Jalisco y de las autoridades correspondientes de la Ciudad de México, lo ayuden a reencontrarse con sus seres queridos. En redes sociales, familiares y amigos de los desaparecidos comparten fotografías de ellos, las fichas de búsqueda y mensajes de solidaridad.

Este artículo fue tomado de la agencia Sinembargo: https://www.sinembargo.mx/05-04-2021/3960062