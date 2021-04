Mezcaleros piden cambio de mesa directiva y que el gobierno no intervenga

+ Integrantes del COMERCAM indicaron que la mesa directiva lleva 9 años, por lo cual exigen un cambio inmediato, pero de forma pacífica y organizada.

Oaxaca de Juárez, Oax. 27 de abril de 2021.- Integrantes del Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal (COMERCAM), pidieron cambios en la mesa directiva que encabeza Hipócrates Nolasco Cancino.

En conferencia de prensa indicaron que esta dirección lleva 9 años, por lo que exigen un cambio inmediato ya que este mes toca que se realice el proceso; piden que se lleve a cabo de forma pacífica y organizada.

Quién ocupó la suplencia de la dirigencia mencionó que está de acuerdo con que se realice el cambio, ya que todo tiene un inicio y un final, además exigió que se realice un proceso de transparencia de las cuentas de este organismo.

“Hipo, tú sabes que todo tiene un inicio y un final, yo te voy a respetar hasta el día 12 de mayo, porque ahí está escrito, acuérdate cuando entraste y cerramos la COMERCAM, hice todo lo posible e imposible, pero ahora el gallo es Avelino porque así lo decidieron los magueyeros”, dijo.

Los mezcaleros solicitaron que el Gobernador no meta las manos en esta elección, ya que acusaron que hace tres años intentaron hacerlo, pero el organismo no lo permitió ya que no es un ente gubernamental.

Además, indicaron que, no aceptan la asamblea convocada en la circular 221, con fecha 21 de abril ya que no es legítima, ya que se pretende en ella cambiar los estatutos que los rigen, y donde se busca cubrir la salida del actual comité por la opacidad como se manejó.

Invitaron a todos los asociados para que pidan ser tomados en cuenta y no permitir más que esta industria siga siendo el cuerno de la abundancia pasar unos cuantos.