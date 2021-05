Un gobierno de puertas abiertas, promete Jesús Ruiz Olmedo

+ El candidato de Fuerza por México a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez, Jesús Ruiz Olmedo, enfatizó que su compromiso prioritario es con el pueblo: atender sus necesidades, apoyarlo en todo, y para hacerlo es necesario escuchar las problemáticas.

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de mayo de 2021.- En una reunión ante vecinos de la Agencia de Cinco Señores, el candidato a la Presidencia Municipal de Oaxaca de Juárez por el partido Fuerza por México, Jesús Ruiz Olmedo, enfatizó que su gobierno será de puertas abiertas, cercano a la gente y siempre escuchando a la ciudadanía pero sobre todo de acciones.

Jesús Ruiz Olmedo indicó que el Palacio Municipal es la casa de todos los Oaxaqueños, por lo cual cuando este ocupando la Presidencia, las puertas siempre estarán abiertas para todas y todos. Señaló que es lamentable que quienes han ocupado el cargo al llegar, se olviden del pueblo y sea casi imposible poder hablar con algún edil de la capital.

El candidato de Fuerza por México comentó que una opinión generalizada que ha encontrado es la falta de credibilidad en los políticos, ya que solo cada 3 años se acercan al pueblo pidiendo el voto pero jamás regresan, y lo peor de todo, indicó, es que son los mismos personajes de siempre, los que ya ocuparon el cargo y nunca cumplieron lo que prometieron.

Jesús Ruiz Olmedo relata que él quedó huérfano a muy temprana edad, sin embargo eso le enseñó a consolidar valores; aprendió rápidamente que la unidad con sus hermanos y el trabajo constante diario era la única forma de salir adelante; entendió el valor de la palabra, el comprometerse a cumplir lo que uno promete.

Ruiz Olmedo comentó que desde pequeño ha conocido las carencias que tienen muchos oaxaqueños y oaxaqueñas; reconoció que hubo personas que le tendieron la mano, que le ayudaron de una u otra forma, por lo cual tiene ese compromiso con la sociedad de tratar de corresponder el apoyo que recibió y poder generar condiciones para que en Oaxaca a todos nos vaya bien.

De tal forma, Jesús Ruiz enfatizó que su compromiso prioritario es con el pueblo, atender sus necesidades, apoyarlo en todo, y para hacerlo es necesario escuchar las problemáticas. “Yo estoy para servir. Mi vida ha sido de trabajo, soy de la cultura del esfuerzo y afortunadamente he podido incluso generar empleos para las y los oaxaqueños, yo no vengo a enriquecerme en la función pública, a mí me mueve un enorme amor por Oaxaca”.

Jesús Ruiz hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a su proyecto, para que juntos hagan un verdadero gobierno del pueblo, es necesario que la gente exija sus derechos, que exija una buena administración pública, es momento, dijo, que en unidad se actué para transformar Oaxaca.