No descarta Andrés Manuel López Obrador dinero público en ‘guerras sucias’

Ciudad de México. 26 de mayo de 2021.- No hay nada que temer, las guerras sucias no funcionan. “Lo que lamento es que se gaste el dinero a lo tonto”, respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la campaña en su contra –lanzada por Alejandro Moreno y el PRI–, como lo dio a conocer este diario. En Palacio Nacional aseguró que el pueblo mexicano es de los más politizados del mundo y “no lo han entendido algunos que piensan que, con las mismas prácticas de siempre, las campañas negras, la manipulación, con eso van a imponerse”.

El lunes, en estas páginas se informó de la red tejida por el dirigente priísta, quien reclutó al español Antonio Sola y al cubano Vladimir de la Torre para atacar al Presidente de la República. Durante su conferencia de prensa, a pesar de tratar con abundancia el tema de las vacunas de AstraZeneca, aceptó responder a la pregunta y reprochó que se contrate a empresas que cobran mucho, y si en una de esas se utiliza dinero público –apuntó– “vale la pena” señalarlo.

Ante la beligerancia de los dirigentes de PRI, PAN y PRD –que ahora también se ubican en un bloque legislativo–, y la operación del dirigente campechano del priísmo, el mandatario replicó: “Sólo adelantar que no pasa nada, no hay nada que temer, las guerras sucias no funcionan porque el pueblo de México es muy consciente, muy despierto, avivado, no es susceptible de manipulación, ya eso quedó atrás.

“Lo más importante de los últimos tiempos, el logro más relevante, ha sido el cambio de mentalidad de nuestro pueblo, porque cuando cambia la mentalidad, cambia todo. Entonces, algunos no lo han entendido. Piensan que, con las mismas prácticas de siempre, que las campañas negras, las guerras sucias, la manipulación, con eso van a imponerse.

“Lo único que lamento es que se gaste dinero a lo tonto, porque todas estas empresas cobran mucho, pero no funciona. Ni debería yo de estar dando consejos, asesorando, pero en una de esas es hasta dinero público, entonces sí vale la pena señalar, recomendar que eso ya no funciona; y además suele revertirse, tiene un efecto de búmeran, porque la gente está muy despierta, muy avispada, muy consciente.”

Más adelante, en torno a los programas de su gobierno para enfrentar la sequía, informó que espera darlos a conocer al término de la veda electoral, para evitar que esas acciones sean susceptibles de utilizarse para obtener favores en los comicios, reiteró su compromiso de “no dar pie a que se utilice el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo y de todos, con propósitos electorales, que no se use el presupuesto para ayudar a ningún partido, a ningún candidato y que no se dé ningún pretexto, ninguna excusa”. En ese tema fue muy claro e insistió. “No podemos llevar a cabo ninguna acción frente a la sequía, por la veda electoral”.

Poco después un representante de una red social le presentó una tarjeta de ayudas, que ha entregado la alcaldía de Guadalajara, gobernada por Movimiento Ciudadano (MC), el partido del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. López Obrador la pidió y repuso: “Vamos a mostrarla, a ver si les da vergüenza.” También dio lectura al texto que acompaña ese instrumento de cooptación, y añadió: “bueno, la recomendación es, puede ser legal, pero considero que es una imprudencia, no es oportuno estar entregando estas tarjetas en vísperas de las elecciones. Ojalá y se suspenda, pero es un exhorto, pues, de buena voluntad, porque puede ser legal, pero no debe de entregarse ninguna tarjeta en estos tiempos”.

