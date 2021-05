Reitera AMLO llamado para regreso a clases “voluntario”

+ El presidente remarcó la importancia del retorno a las aulas una vez que todo el personal educativo esté vacunado contra el COVID-19.

Ciudad de México. 28 de mayo de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a padres de familia, maestros y autoridades educativas para volver a la escuela. “Necesitamos volver a clases presenciales”, dijo, principalmente para la educación preescolar, primaria y secundaria, lo que puede ocurrir desde la próxima semana, donde ya se cumplió el periodo de 15 días desde la fecha de vacunación, aunque aclaró que el regreso “es voluntario, no es para pelearnos, si no hay acuerdo, si no hay consenso con la comunidad educativa, no”.

En conferencia matutina en Palacio Nacional explicó que si hay padres que no quieren que sus hijos vayan todavía a la escuela, “están en su derecho, no es obligatorio, va a continuar la educación a distancia, pero que ya empecemos de nuevo con las clases sobre todo en el nivel básico, de acuerdo con el calendario escolar”.

Agregó que el plan nacional de vacunación se sigue avanzando, pues se actuó a tiempo, al contratarse vacunas de todas las empresas farmaceúticas del mundo. “Vamos a seguir teniendo buenas relaciones con los gobiernos de Rusia, China, Argentina, Cuba, Estados Unidos, lo cual ha ayudado al abastecimiento”.

El mandantario federal afirmó que “vamos a cumplir con el propósito de que en el mes de octubre, antes del invierno, se va a tener vacunados a todos los adultos mayores de 18 años, aún con una dosis.

Hoy se informa de la vacunación a personas de entre 40 y 49 años y así vamos a continuar.

Es muy importante que en esta semana se terminó prácticamente de vacunar a todo el personal del sector educativo, tanto de escuelas públicas como privadas, y el fin de semana se concluye con este grupo”.

También anunció que la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, va a emitir un lineamiento oficial para formalizar el regreso a clases presenciales en el país, a fin de dar a conocer que “oficialmente ya vamos a regresar a las aulas, a las escuelas, por la importancia que tiene la educación presencial”.

El presidente López Obrador insistió en que “no fue mala la opción de educación a distancia pero nunca será lo mismo que la presencial, sobre todo por lo que tiene que ver con los afectos”. Esto es muy importante subrayó.

Explicó que aún queda tiempo para concluir el ciclo escolar, al menos un mes “y a la mejor unos días más” para tener una evaluación con los alumnos, que se pueda saber cómo se avanzó en la educación a distancia y qué va a continuar para quienes no quieran asistir a la escuela.

“Pero el reencuentro en la escuela va a ayudarnos a hacer una valoración de cómo están las niñas, los adolescentes, esta forma de regresar a la normalidad en lo educativo”. Cada comunidad educativa, dijo, va a decidir, pero que oficialmente se sepa que ya hay condiciones para el regreso a clases.

“Tenemos que darle toda la atención que merece la educación, no podemos demorarnos porque va a significar atrasos, no podemos solo estar en el discurso de la importancia de la educación y que no nos importe que se regrese a la normalidad en lo educativo”.

Señaló que hay quienes proponen esperar hasta el próximo ciclo escolar, “pero no lo comparto, porque sería casi a principios de septiembre, cuánto tiempo más se perdería sin estas clases presenciales”.

Además, he recibido tanto opiniones de maestros de educación pública como privada, dirigentes sindicales, dueños o administradores de escuelas privadas, madres, padres de familia que plantean que se les deje ya en la libertad de regresar.

“Si ya tenemos vacunados a maestros, adultos mayores, si ya estamos avanzando 50-59 y vamos a empezar con 40-49, es muy importante volver a clases. Por ello, pidió a los gobiernos de los estados y municpios “su apoyo para regresar a clases. Se puede hacer si ya se vacunaron a maestros desde hace mas de 15 días, ya la semana próxima empezar, y si no como se anunció, en el caso de la Ciudad de México, a partir del lunes 7 de junio”.

Este artículo fue tomado de la agencia La Jornada: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/05/28/politica/amlo-reitera-llamado-sobre-regreso-a-clases/