Se entrega Diego a autoridades tras atropellar a dos chicas en Iztacalco CDMX

+ Diego Armando ‘N’ se presentó ante la FGJ acompañado por su padre y sus abogados para responder al mandamiento judicial en su contra por atropellar a Fernanda y ‘Polly’; confió que haya un juicio justo e imparcial.

Ciudad de México, 19 de junio de 2021.- Diego Armando ‘N’, quien es señalado de arrollar a Fernanda Cuadra y ‘Polly’ en calles de la alcaldía Iztacalco se entregó esta tarde voluntariamente en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Acompañado por su papá y de sus abogados, el joven llegó a las instalaciones de la FGJ, la cual obtuvo una orden de aprehensión en su contra por feminicidio en grado de tentativa en contra de las jóvenes, quienes permanecen hospitalizadas y su estado de salud se reporta como grave.

Se informó que Diego Armando ‘N’ fue trasladado al Reclusorio Oriente, donde se liberó la orden de aprehensión, por lo que autoridades estarán a la espera de que mañana se señale la audiencia inicial.

“Estoy tranquilo”, dijo Diego antes de subirse a la camioneta que los trasladaría al Reclusorio Oriente.

La #FGJCDMXInforma que esta tarde, Diego “N”, quien cuenta con orden de aprehensión por su probable participación en el delito de feminicidio, en grado de tentativa, se entregó de manera voluntaria en las instalaciones centrales de esta Fiscalía pic.twitter.com/4RGZ5UCQgG — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) June 19, 2021

-¿Cuál es la estrategia para que Diego se entregue?, se le preguntó a uno de sus abogados.

“Es una decisión totalmente personal de Diego, al saberse involucrado en estos hechos, no tenía certeza, nunca fue notificado por la Fiscalía”, dijo su abogado Luis Octavio Espinoza.

El joven confió que sea un juicio justo e imparcial y dijo que se presentó por la cuestión legal por la que se le requiere.

Abogado de Diego 'N' explica por qué se entregó a las autoridadeshttps://t.co/hbBM7OTqfX pic.twitter.com/3DuU5l3jjR — Milenio (@Milenio) June 19, 2021

Previamente, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió una alerta migratoria contra Diego Armando ‘N’ para verificar sus movimientos de ingreso y salida del territorio nacional. Diego ‘N’ fue trasladado al Reclusorio Oriente. (Jorge Becerril).

Las jóvenes se encontraban en una fiesta en la colonia Viaducto Piedad, cuando se suscitó un conflicto, razón por la cual algunos integrantes del evento salieron a la calle junto con Diego y la discusión continuó afuera, donde el acusado se subió a su vehículo y atropelló intencionalmente a ambas mujeres.

Cronología del caso de Diego ‘N’

El pasado 14 de junio MILENIO informó que Diego ‘N’ fue captado cuando conducía su automóvil y embistió a dos mujeres en calles de la colonia Viaducto Piedad, en la alcaldía Iztacalco, a quienes aventó y arrastró varios metros sobre el asfalto.

En el video se observa al conductor arrancar tras estar estacionado y luego echarse en reversa, mientras que sobre la calle hay al menos seis personas, de las cuales una mujer intenta patear el automóvil.

Cuando el grupo se alejaba, el conductor se dirigió hacia ellos, quienes intentaron correr; sin embargo, dos mujeres no lograron quitarse y fueron embestidas.

Así fue como Diego 'N' se entregó tras atropellar a Polly y Fernanda, dos jóvenes que ahora se debaten entre la vida y la muerte



vía @FiscaliaCDMXhttps://t.co/EXrFN5IGqN pic.twitter.com/CbNxqNP8pi — Milenio Televisión (@mileniotv) June 19, 2021

Fiscalía de CdMx investigaba el caso como tentativa de feminicidio

Esa misma tarde, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el delito de tentativa de feminicidio, luego de que las jóvenes ‘Polly’ y Fernanda fueran atropelladas el sábado al salir de una fiesta en la alcaldía Iztacalco.

La dependencia capitalina detalló que abrió la indagatoria con la finalidad de judicializarla a la brevedad, luego de tomar conocimiento de las lesiones que presentan ambas mujeres por los hechos registrados en calles de la colonia Viaducto Piedad.

FGJ CdMx otorgó medidas de protección a familia de una de las jóvenes atropelladas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que otorgó medidas de protección a la familia de una de las víctimas tras los hechos ocurridos, donde Fernanda y Polly fueron arrolladas por Diego ‘N’.

Asimismo, se dio a conocer que agentes de la FGJ CdMx acudieron al domicilio de Diego ‘N’, sin embargo, no fue hallado ni él ni su familia, así como tampoco los dos vehículos, uno de los cuales manejaba y con el cual atropelló a las dos jóvenes.

En entrevista con Azucena Uresti, para Radio Fórmula, Laura Borbolla, coordinadora de investigación de delitos de género de la FGJ, explicó que el padre de una de las víctimas había solicitado protección por parte del órgano judicial ante las amenazas que denunció estar recibiendo, situación que le fue otorgada, por lo que “el Ministerio Público acudió al Hospital Xoco (donde está internada Fernanda) para comentarle sobre las medidas de protección”.

Diego ‘N’ amenazaba con suicidarse

MILENIO informó que Diego Armando ‘N’ amenazaba con suicidarse para no ser detenido en un supuesto mensaje enviado por WhatsApp a uno de sus amigos, “yo no me voy a ver encerrado”.

“Igual te quiero mucho, gracias por todo, pero yo no me voy a ver encerrado, así que si pasa algo prepárate para lo peor, o bueno, no peor porque pues a ti no te perjudica nada, pero sí siento que te va a pegar, si es que me corbateo o algo. “No es por puto ni nada, pero para qué sigo aquí, sin sueños, ni nada, odiado por la sociedad, tú me conoces cómo soy… ante todo un gusto. De ese día que la pasamos juntos en mi cumpleaños, pues también te agradezco, pero así es este pedo. Cuídate mucho”, se escucha en el audio que Diego envió a su amigo.

‘El Mijis’ ofreció 50 mil pesos por datos de Diego ‘N’, quien atropelló a las jóvenes en Iztacalco

El 15 de junio, Pedro Carrizales, El Mijis, ofreció 50 mil pesos para quien otorgue datos que permitieran identificar y localizar a la persona señalada de atropellar a dos mujeres en a alcaldía Iztacalco.

El diputado en San Luis Potosí respondió en Twitter a un video en el que se observa al conductor arrancar tras estar estacionado y luego echarse en reversa, mientras que sobre la calle hay al menos seis personas, de las cuales una una mujer intenta patear el automóvil.

Ayer, en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, El Mijis afirmó que además les dará un apoyo económico a las familias de las dos víctimas.

‘El Mijis’ explicó que tuvo contacto con el suplente de Mario Delgado en la Cámara de Diputados, Óscar Gutiérrez, quien le dijo que tiene comunicación con las familias de las víctimas, y después le sugirió que en vez de dar la recompensa que prometió, le debería dar el dinero a las familias, hecho al que El Mijis accedió, pero sin quitar la recompensa.

Este artículo fue tomado de la agencia Milenio: https://www.milenio.com/policia/diego-hombre-atropello-chicas-iztacalco-entrega-fgj