Adultos de 65 años podrán inscribirse al programa de pensión a partir de agosto

+ La subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, indicó que a partir del 2 de agosto las personas de 65 años podrán registrarse en el programa de Pensión de Adultos Mayores. Aquí los requisitos del trámite.

Ciudad de México. 19 de julio de 2021.- La subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció hoy que a partir del 2 de agosto próximo las personas de 65 años de edad podrán iniciar los trámites de su registro para el programa de Pensión de Adultos Mayores.

Al participar en la conferencia mañanera, la funcionaria federal afirmó que la pensión ya es un “derecho consagrado en la Constitución”.

La funcionaria federal explicó que, a partir de este mes, y de manera bimestral, hasta abril de 2022, se incluirán a 450 mil adultos mayores de 65 años al padrón de beneficiarios y se iniciará con los que habitan en municipios pobres.

En todo el país se habilitarán módulos de registro: en zonas rurales éstos se ubicarán donde se asiste a cobrar la pensión, y en zonas urbanas, en plazas públicas; además, en estos lugares se convocará para la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar.

La subsecretaria informó que para que los adultos de 65 años o más puedan llevar a cabo su registro, es necesario que se presenten los siguientes documentos:

Identificación oficial (credencial para votar, cartilla militar, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM)

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Número de teléfono

Además, explicó, también se podrá registrar a un auxiliar que en futuras ocasiones pueda ayudar en los trámites; no obstante, si no lo registran no se podrá hacer la representación a alguien de su familia.

En el caso de quienes por algún estado de salud o discapacidad no pueda registrarse en los módulos se hará el trámite mediante una visita domiciliaria.

A la fecha el programa de Pensión de Adultos Mayores beneficia a 8 millones 2 mil 427 personas de todo el país con una inversión total, de enero a agosto de este año, de más de 91 mil millones de pesos.

Montiel dijo que, gracias a las modificaciones legales, desde 2018 y hasta 2021 ha habido un incremento de la pensión de mil 940 pesos, al pasar de mil 160 pesos a 3 mil 100 bimestrales.

No obstante, la subsecretaria del Bienestar resaltó que los incrementos continuarán, pues desde 2021 y hasta 2024 se elevará 20% cada año.

Este artículo fue tomado de la agencia Proceso: https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/7/19/partir-del-de-agosto-mayores-de-65-anos-podran-iniciar-tramite-para-pension-estos-son-los-requisitos-268068.html