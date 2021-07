Regreso a las aulas “Indispensable”, dice AMLO y rechaza críticas

+ El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a quienes se oponen al regreso a clases y sostuvo que él ve indispensable reanudarlas por el bien de los niños.

Ciudad de México. 29 de julio de 2021.- Con un llamado al magisterio y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para que ayuden a impulsar las clases presenciales y remontar el atraso (en el aprendizaje) causado por la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que “es indispensable” que se regrese a las aulas, y rechazó las críticas de los sectores que se oponen a la apertura de las escuelas debido a que se encuentran en el abandono.

Respecto a la necesidad de vacunar a niños y adolescentes antes de volver a los planteles, destacó que en todo el mundo “no están vacunando a los niños, pero México y Bangladesh son los países que llevan más tiempo con las escuelas cerradas, y voy a dar este debate, no me importa que la mayoría este pensando en no regresar, voy a sostener que es indispensable que se regrese a clases”.

Cuestionó a quienes afirman que con la vuelta a las aulas “se van a contaminar todos los niños, y que pasa en otras partes, hay recomendaciones de que se pueden evitar los contagios, se puede con protocolos sanitarios adecuados evitar contagios”, pero, dijo, se habla de la educación de los hijos, para el desarrollo, para superarnos, “y no queremos regresar a la escuela”.

Destacó que por el bien de niños, adolescentes, estudiantes, padres de familia y por el desarrollo del país, se debe volver a las aulas y destacó que la Secretaría de Educación Pública (SEP), que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez, presentará la próxima semana el plan para el regreso a clases.

Agregó que para preparar los centros escolares para el regreso presencial de los estudiantes es necesaria la participación de padres de familia, maestros y autoridades de los tres niveles de gobierno, que deben “ayudar, porque hay una postura para que no haya clases, no sé si consciente o inconscientemente, de manera deliberada por intereses o desconocimiento del daño que causa no tener clases presenciales”.

López Obrador mencionó una encuesta difundida en redes sociales con 500 entrevistas telefónicas en las que se preguntó sobre el regreso a clases presenciales, previsto para el próximo 30 de agosto cuando inicia el ciclo escolar 2021-2022. Los resultados, destacó, incluyen a 36 por ciento que está de acuerdo con la vuelta a las aulas, pero el 62 por ciento “está en contra, ¿qué es esto?”

Insistió en que la limpieza de los centros escolares deben participar toda la comunidad escolar, incluidos padres de familia, profesores y los gobiernos municipales, estatales y federal para que se destinen recursos, lo que afirmó, hará su gobierno, “porque se trata de una labor fundamental, esa es la educación, o vamos a estar hablando de su importancia sólo en el discurso, de manera demagógica, y no vamos a actuar de manera consecuente”.

