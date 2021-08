No es obligatorio carta compromiso para regreso a clases: AMLO

+ El mandatario se deslindó de haber exigido a las mamás y los papás de los niños y jóvenes mexicanos la firma del documento que les trasladaba toda la responsabilidad en caso de un contagio de Covid19 en las escuelas.

Ciudad de México. 17 de agosto de 2021.- Luego de la molestia y desconcierto que generó entre las madres y padres de familia del país la carta responsiva que deberían firmar al enviar a sus hijos a la escuela a clases presenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “alguien de abajo” fue el responsable de incluir el requisito y por lo tanto, no le fue consultado.

De esta manera, el mandatario se deslindó de haber exigido a las mamás y los papás de los niños y jóvenes mexicanos la firma del documento que les trasladaba toda la responsabilidad en caso de un contagio de Covid19 en las escuelas.

Tras puntualizar que no tuvo nada que ver en esta “medida autoritaria” impuesta a las mamás y los papás, López Obrador echó la culpa de esta conducta al neoliberalismo y de paso, sostuvo que “no le hace si los niños no llevan la carta” a la escuela porque la misma dejó de ser obligatoria.

Acerca de la carta, no es obligatoria y si van los niños a la escuela y no llevan la carta, no le hace; es que nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática, autoritaria, que se heredó del periodo neoliberal; ¿ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no, fue una decisión de abajo, si me hubiesen consultado, hubiese dicho: no, somos libres”.

Al relatar lo sucedido en la preparación del plan de regreso a las aulas, el presidente señaló que su gobierno sigue limpiando las concepciones burocráticas de las administraciones pasadas y subrayó que si existiera un riesgo alto de contagio para los estudiantes en las escuelas, simplemente no se convocaría a un regreso a clases presenciales.

Ante la pregunta de quién específicamente fue el servidor o servidora pública autora de la carta responsiva, el mandatario federal prefirió mantener su identidad en el anonimato y solo respondió “no sé”.

En cuanto a la negativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de no regresar a clases presenciales en razón de que los estudiantes no han sido inmunizados contra la Covid19, el presidente consideró que a su gobierno le interesa la educación de los mexicanos y ese interés hay que demostrarlo con hechos, no solo en el discurso.

Si estamos a favor de la educación y si estamos a favor de la educación, debemos demostrarlo con hechos porque si no todo el discurso se vuelve demagogia; es decir, nos importa la educación y más la educación pública, pero en los hechos buscamos excusas, pretextos para no impulsar la educación; imagínense un maestro que no cumple con su responsabilidad, cómo va a decir que la educación nos hace libres?” .

Sin embargo, el presidente aclaró que el regreso a clases es voluntario y si un maestro no quiere regresar a clases, “no hay problema” lo podrá hacer a distancia.

