‘Salinas sigue mandando’, dice AMLO tras negativa a ley de revocación

+ El presidente López Obrador afirmó que la oposición no quiere que se fortalezca su figura si gana la consulta de revocación de mandato.

Ciudad de México. 20 de agosto de 2021.- El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra los legisladores de oposición, como la panista Josefina Vázquez Mota y los priistas Miguel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu, por oponerse a aprobar un periodo extraordinario en el Congreso para analizar la ley secundaria de revocación de mandato.

El mandatario federal afirmó que los intereses del PRI y el PAN siguen supeditados a los deseos del expresidente Carlos Salinas de Gortari y que por ello se oponen a que el pueblo decida si continúa o no como presidente de la República.

“Ayer, otra vez, los opositores, la reacción conservadora, Chong, Josefina Vázquez Mota, Salinas de Gortari, que es el que todavía sigue mandando, se opusieron a que se aprobara un periodo extraordinario para llevar a cabo un ejercicio democrático de revocación del mandato, es el mundo al revés”, expresó López Obrador en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

El jefe del Ejecutivo federal consideró que la oposición en la Comisión Permanente del Congreso no quiere que el pueblo de México opine sobre su mandato porque de ganar la consulta, saldría fortalecido.

“Como no pudieron (ganar los comicios de junio), porque el pueblo es mucha pieza, ya no consideran conveniente llevar a cabo la elección, la consulta para preguntar al pueblo si me quedo o me voy porque en su concepción si se hace la consulta, la gente me va a refrendar su confianza y me voy a fortalecer, porque en efecto en democracia es el pueblo el que decide”, dijo.

Ayer, en un nuevo intento, Morena y sus aliados el PT, PES y PVEM trataron que la Comisión Permanente aprobara un tercer periodo extraordinario para analizar la ley secundaria del revocación del mandato.

Sin embargo, con sólo 24 votos de 37, no se alcanzó la mayoría calificada para promover la iniciativa.

En sus intervenciones, el PAN y el PRI sostuvieron que ante la inminencia del periodo ordinario de sesiones en septiembre, el estudio de la revocación del mandato debería ser hecho con detenimiento para evitar que, por su trascendencia, tenga vicios sobre gobernabilidad y se propicie la desestabilización del país.

