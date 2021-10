Pide AMH analizar reforma eléctrica por beneficios y no por intereses de grupo

+ Hoy hay un Presidente con un objetivo y hay que darle la oportunidad para transmitirnos los argumentos de su propuesta, dijo el gobernador de Oaxaca..

Veracruz, Ver. 5 de octubre de 2021.- Luego del pronunciamiento de esta mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien apuntó que el debate de la reforma eléctrica que propuso al Congreso es un momento histórico para que defina su rumbo el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, e integrante del tricolor, dijo que se debe analizar la propuesta para concluir qué es lo que más conviene al país, por lo que, ante el objetivo del Ejecutivo federal, se le debe dar la oportunidad de transmitir sus argumentos.

“Es un momento histórico para México siempre que se toman decisiones importantes. Cuando uno está en este tipo de responsabilidades tiene que asumirlas con la responsabilidad que amerita. Lo que queda claro es que también hoy hay un Presidente que tiene un objetivo y que hay que darle por supuesto siempre la oportunidad para que pueda transmitirnos cuáles son los argumentos para plantear eso, y en función a tomar las mejores decisiones para México”.

Entrevistado este martes en el Puerto de Veracruz -donde el lunes por la noche asistió al acto conmemorativo por los 200 años de la Armada de México que encabezó el presidente López Obrador- Murat se dijo abierto a las conversaciones planteadas por su partido para analizar la propuesta.

“Como gobernador he sido consistente en señalar que tenemos que construir un México en unidad, no es un grupo y otro grupo, el que camina en esa ruta está equivocado y todas las decisiones se tienen que analizar al beneficio técnico que se deba lograr para el país, no en función a decisiones, como pareciera que hoy está sucediendo en el país, en donde tienes que asumir que estás de un lado o del otro, ese no es México, México es más grande que eso”, indicó el oaxaqueño.

Cuestionado sobre la posición que planteó el tabasqueño horas antes, durante su conferencia de prensa que también realizó desde el puerto, el gobernador insistió en su llamado al diálogo y a la unidad, y convocó a que, en función a ello, se analice la reforma y lograr un “sistema más sólido, más eficiente”.

Murat compartió mesa para desayunar en un reconocido restaurante del puerto veracruzano con la secretaria de Energía Rocío Nahle.

La funcionaria fue cuestionada sobre si buscaba convencer al priísta de apoyar la iniciativa de reforma eléctrica, pero afirmó que “eso es otra cosa, yo tengo una muy buena amistad con el gobernador Alejandro Murat y yo no me meto en eso”.

Además, el gobernador recalcó que de un año y medio a la fecha se registra una reducción de más del 22 por ciento de homicidios, y la región de la cuenta del lado de Oaxaca ha recuperado la paz y estabilidad tras un trabajo coordinado con el gobierno de los estados vecinos.

Este artículo fue tomado de la agencia La Jornada: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/05/politica/hay-que-analizar-si-propuesta-electrica-es-conveniente-para-el-pais-murat/