El cáncer de mama es más frecuente entre jóvenes mexicanas y latinas

+ Las pacientes hispano-mexicanas presentaron un inicio más temprano de la enfermedad, particularmente en los subtipos clínicos agresivos.

Ciudad de México. 20 de octubre de 2021.- Después de una década de estudio, científicos mexicanos de distintas instituciones publicaron en la revista Nature Communications la caracterización más detallada de tumores de mama de pacientes mexicanas a la fecha.

Entre los principales hallazgos del trabajo Caracterización ómica integral del cáncer de mama en mujeres hispanoamericanas destaca que las mexicanas y latinas presentan una menor edad de aparición de la enfermedad, particularmente de subtipos más agresivos.

Los investigadores del estudio, entrevistados por Tec Review, alertan que es necesario un diagnóstico temprano para prevenir la enfermedad.

Cáncer, más agresivo en mujeres jóvenes latinas

El cáncer de mama es una patología heterogénea. La base genómica de su variabilidad sigue siendo poco conocida en poblaciones distintas a la caucásica.

Por ello, un grupo de investigadores exploró las características moleculares de los cánceres de este tipo en un conjunto de mujeres hispano-mexicanas y las compararon con conjuntos de datos públicos multiancestrales.

En dicha comparación, las hispano-mexicanas presentaron un inicio más temprano de la enfermedad, particularmente en los subtipos clínicos agresivos, en comparación con las mujeres no hispanas.

La firma COSMIC 1 (Catálogo de Mutaciones Somáticas del Cáncer), un proceso de mutación de las células, relacionada con la edad fue más frecuente en las mujeres hispano-mexicanas que en las de otras ascendencias.

También encontraron la mutación AKT1E17K en el 8 % de estas mujeres, el cual podría constituir un blanco terapéutico.

Diversificando la investigación

Este estudio es un esfuerzo inicial para incluir a poblaciones hispanas en la investigación de la etiología, la biología del cáncer y comprender mejor las disparidades.

De acuerdo con la publicación, el cáncer de mama, una formación anormal maligna del tejido, es la más frecuente en las mujeres de todo el mundo y representa un problema sanitario.

De los 19.7 millones de casos que se presentarán en los próximos 10 años, 10.6 millones ocurrirán en países de ingresos bajos y medios.

En México, los tumores de mama representan la principal causa de cáncer en las mujeres y las proyecciones epidemiológicas estiman que el número de nuevos casos y las tasas de mortalidad aumentarán en los próximos años.

El estudio consistió en una descripción más detallada del panorama genómico de los tumores de las latinoamericanas para obtener una mayor comprensión de la genética y los factores moleculares que operan en la base del cáncer de mama.

En el estudio, se evaluaron las mutaciones somáticas, alteraciones del número de copias de ADN y los patrones de expresión génica en 204 tumores y se describió comparativamente su contexto genómico, en contraste con las pacientes de ascendencia africana, afroamericana, asiática y caucásica (ascendencia europea).

“Hasta donde sabemos, este conjunto de datos representa la mayor caracterización genómica de los tumores de mama en mujeres hispano-mexicanas y los resultados de este trabajo ponen de relieve las características moleculares únicas este grupo poblacional, así como las características comunes a todos los casos de cáncer de mama”, de acuerdo con el artículo.

Cáncer en el país

México está experimentando una transición demográfica, epidemiológica y nutricional que favorece la exposición a factores de riesgo de cáncer, como el envejecimiento, el tabaquismo, el consumo de alcohol y la alta prevalencia de obesidad y diabetes.

De hecho, estudios epidemiológicos y clínicos de referencia revelaron una relación entre la mortalidad y la incidencia –significativamente mayor– en los países de ingresos bajos y medios que en los de ingresos altos, lo que muestra una disparidad geográfica relevante.

Los malos resultados en los pacientes mexicanos pueden explicarse por la detección tardía y el acceso limitado a la atención sanitaria.

Sin embargo, se deben considerar otros factores biológicos específicos, como la biología tumoral dictada por las alteraciones genómicas y los factores moleculares que podrían influir en el desarrollo del cáncer.

Por lo tanto, es necesario abordar estas características como una fuente importante de la etiología y evolución de los tumores.

Sin embargo, a pesar de que en los últimos años se han realizado diferentes esfuerzos de gran envergadura en genómica del cáncer, las alteraciones en la región siguen poco caracterizadas, ya que la mayoría de estos descubrimientos y estudios exploratorios se han centrado en datos obtenidos casi predominantemente de poblaciones caucásicas.

Detección temprana

“En México, la detección temprana de cáncer de mama y de otros tipos de cánceres, es un problema complejo que tiene que ver con distintos factores, entre ellos el económico. En países desarrollados sí se diagnostica el cáncer de mama en las primeras etapas, lo cual hace un cambio importante a cómo le va a las pacientes, porque tienen mayor probabilidad de sobreviva”, dijo Sandra Romero Córdoba, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) y coautora principal del trabajo de investigación en entrevista para Tec Review.

La detección temprana se puede hacer a través de ultrasonido o mastografias, o con la combinación de ellas, dependiendo del tejido y la edad de las pacientes.

De acuerdo con Alfredo Hidalgo Miranda, del Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN), el estándar de oro en el mundo, para el diagnóstico temprano, sigue siendo la mastografia, sin embargo, en el país existe un gran rezago en el número de mastografos, en su distribución a nivel nacional y en la cantidad de radiólogos entrenados para revisar las mastografías.

Factores de riesgo

Los factores de riesgo para el cáncer de mama y muchas otras enfermedades tienen que ver con la obesidad, tabaquismo, sedentarismo.

“Por eso decimos que podemos actuar desde antes, no sólo detectar de manera temprana”, señaló Romero.

“Si elimináramos el consumo de productos de tabaco se estaría limitando el número de muertes por cáncer, no so lo de pulmón, también de cabeza, cuello o riñón, hasta en un 40%. Si hiciéramos más ejercicio, por lo menos 15 minutos al día y mantuviéramos un buen peso corporal, dentro de los rangos normales, también habría una disminución sensible en el desarrollo de tumores”, dijo Hidalgo Miranda.

Agregó que, con el cáncer de mama, cada vez es más clara la correlación que existe entre el sobrepeso y la aparición de tumores.

Esto es preocupante cuando vemos que México ocupa los primeros lugares en obesidad infantil y en gente joven.

Importancia de los resultados

Para interpretar algunos datos se tuvieron que hacer dos grupos, menores de 45 años y mayores de 45, y se encontró que estaba muy presente la firma COSMIC 1 en mujeres de 39 años, una firma que debería estar presente en pacientes de 60 años.

Ya hay evidencia en el mundo que el tejido mamario envejece más rápido, es decir, una mujer con 35 años podría tener un tejido mamario de 45, esto podría explicar por qué en mujeres mexicanas vemos el cáncer de mama en etapas más tempranas.

Aún no sabemos por qué se da ese envejecimiento, pero las hipótesis tienen que ver con el ambiente y la alimentación.

“Por ello, buscaremos saber si nuestras pacientes tienen una disparidad en la edad de su tejido mamario con su edad cronológica”, adelantó Romero Córdoba.

Hidalgo Miranda destacó que Nature Communications ubicó esta investigación entre las 50 mejores en el área de cáncer, lo cual es muy importante porque demuestra que “México tiene la madurez para realizar investigaciones genómicas de alta calidad”.

