Conmociona en Argentina el asesinato a golpes de Lucio Abel Dupuy, un niño de 5 años

+ Ambas mujeres se encuentran acusadas y bajo prisión preventiva, aisladas del resto de las detenidas para evitar que sean agredidas.

Buenos Aires, Argentina. 3 de diciembre de 2021.- La muerte de Lucio Abel Dupuy, un niño argentino de cinco años que presuntamente fue asesinado a golpes por su madre y su pareja en la provincia de La Pampa, estremece al país.

El pasado viernes 26 de noviembre, el chico fue llevado mal herido por su madre Magdalena Expósito Valenti, de 24 años, y su novia Abigail Páez, de 27 años, a la Unidad Médica Regional de Atuel, donde el personal sanitario intentó reanimarlo. Allí, ante su mal estado, se decidió trasladarlo a otro centro médico, en el que el pequeño terminó falleciendo, informan medios locales.

La autopsia indicó que el menor murió a raíz de “politraumatismos” y de una “hemorragia interna” y que además tenía lesiones de distinta data, entre ellas golpes, quemaduras de cigarrillos y mordeduras. Se informó que Lucio había sufrido recientemente un golpe, que pudo haber sido una patada, y que le afectó la cadera, un glúteo y una pierna. De acuerdo con La Voz, la historia clínica del niño indica que entre diciembre del 2020 y marzo del 2021 ingresó en cinco ocasiones a diferentes centros de salud con fracturas y golpes.

Además, el examen forense reveló que el pequeño fue víctima de abusos sexuales “recientes y también de vieja data”, recoge el canal Todo Noticias.

El padre de Lucio

Por su parte, Christian Dupuy, papá de la víctima, confirmó que mantenía una disputa con su expareja por la custodia del niño, y dijo que a pesar de su insistencia la Justicia le otorgó ese derecho a la mamá.

Dupuy aseguró que no estaba al tanto del maltrato constante al que era sometido su hijo, ya que cuando aparecía con alguna herida en su cuerpo, las mujeres hoy detenidas le decían que se había lastimado jugando.

“La Justicia nunca me escuchó, siempre favoreció a la madre, por más abogados y mediaciones que realicé”, dijo el joven en una publicación en su cuenta de Facebook. “Perdóname, hijo, no llegué a tiempo […] Te amo. Perdóname por no poder hacer nada”, añadió.

Indignación de los vecinos

Tras el incidente, tanto la madre del menor como su novia fueron puestas bajo prisión preventiva: la primera es acusada por homicidio agravado por el vínculo y la segunda por homicidio simple. Ambas están detenidas en una dependencia policial de San Luis. Según informó el portal El Chorrillero, Magdalena Expósito Valenti y Abigail Páez se encuentran aisladas y separadas del resto de las detenidas, tras recibir agresiones por parte de otras reclusas.

Justicia por el asesinato de Lucio Abel Dupuy el niño de 5 años https://t.co/pbTthvbyY3 pic.twitter.com/sEf97WSedB — SemanarioElNoticiero (@semanarioelnoti) November 29, 2021

El asesinato de Lucio desató la indignación de los residentes locales, que marcharon el pasado domingo en la ciudad de Santa Rosa, así como en General Pico, de donde era oriundo el niño, informa Perfil. Cuando los manifestantes llegaron a las puertas de la Comisaría Sexta de la capital de La Pampa, comenzaron los disturbios: fueron incendiados al menos tres vehículos patrulleros y se lanzaron piedras al edificio. “¡Queremos justicia!”, gritaban los vecinos.

Otra movilizaciones en reclamo de justicia por el crimen tuvieron lugar este jueves frente a la Unidad 1 del Servicio Penitenciario, donde están detenidas las acusadas. Mientras, una segunda marcha está convocada para este viernes en toda la provincia de San Luis para manifestarse en silencio, según Diario Popular.

Este artículo fue tomado de la agencia RT: https://actualidad.rt.com/actualidad/412470-caso-lucio-dupuy-asesinato-golpes-argentina?utm_source=browser&utm_medium=push_notifications&utm_campaign=push_notifications