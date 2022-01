Legislatura insta al turismo, al uso correcto de cubrebocas durante su estancia en Oaxaca

+ Exhortan al turista portar de manera responsable, el cubrebocas durante su estancia en el territorio mexicano.

San Raymundo Jalpan, Oax. 7 de enero de 2022.- Ante el incremento constante de contagios de COVID-19 con manifestaciones clínicas leves y ambulatorios en todo el territorio nacional, este miércoles se presentó ante el Congreso de Oaxaca, un punto de acuerdo para fortalecer los mecanismos de prevención de dicha enfermedad y sus variantes.

El punto refiere que la LXV Legislatura, exhorte respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Salud y Turismo del Gobierno dé Mexico; a los secretarios de Salud y Turismo del estado de Oaxaca y a los 570 municipios del estado, para que en el ámbito de sus atribuciones realicen un programa estratégico, permanente, eficaz y eficiente, para solicitar al turismo para que de manera responsable, consciente, porten y utilicen el cubrebocas durante su estancia en el territorio mexicano.





La proposición de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, fue presentada por el diputado Eduardo Rojas Zavaleta, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Durante la exposición de motivos, el legislador precisó que el sector turístico en la economía mexicana es uno de los mayores empleadores, además de ser de las fuentes económicas más importantes que representa alrededor del 9% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en la última década.

Agregó que la apertura adoptada por México a los turistas internacionales ayudó para evitar a una caída mayor en el PIB y sobre todo en la fuente empleadora, por ello la importancia de continuar otorgando facilidades a las y los turistas que visitan el territorio mexicano, resaltando que lo hagan de manera responsable, consciente y respetuosa del espacio que comparten con las y los ciudadanos mexicanos, adoptando las medidas sanitarias dispuestas en materia de salud.

El también presidente de la Comisión de Turismo, aseveró que la visita de turistas internacionales a los destinos turísticos de la entidad han propagado contagios, ya que no hacen el uso correcto de cubrebocas.

“El que tengan un carnet de vacunación, que tengan sus dos dosis o hasta el refuerzo, no quiere decir que no contagien, que no sean portadores del virus y puedan afectar a las familias de las y los oaxaqueños que se dedican a prestar servicios turísticos”, apuntó.