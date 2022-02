Acusa-AMLO-de-“egoísta”-a-Austria-por-no-prestar-el-Penacho-de-Moctezuma-para-exhibirlo

+ El mandatario federal calificó de anticultural la política del país europeo, ya que era solo un préstamo el que pedían de la reliquia, no su devolución.

Ciudad de México. 7 de febrero de 2022.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este lunes que el gobierno de Austria negó prestarle a México el penacho de Moctezuma que tiene en su poder para que fuera exhibido en el país ya que si se mueve podría dañarse.

“Los que tienen el penacho, también de manera ilegal, argumentan que no lo pueden mover, que han hecho estudios y que se dañaría, no se lo quisieron prestar ni a Maximiliano, entonces ahí hay una política también, diría yo, anticultural, o egoísta, porque ahora de hicieron los trámites, le envié una carta al Presidente, no era que nos devolvieran el penacho, sino ver la forma de traerlo para exponerlo y se negó rotundamente”, dijo.

López Obrador destacó que en lo que va de su administración se han repatriado 6 mil piezas arqueológicas mexicanas que estaban en distintos países ilegalmente, incluso algunas en subastas.

“Hemos recuperado muchas piezas, eso es importante, por ejemplo de Italia nos mandaron muchas piezas, de Estados Unidos, estaba viendo una máscara olmeca que enviaron de Estados Unidos, y vamos a continuar recuperando patrimonio de México”, explicó.

El mandatario resaltó que su gobierno busca que las piezas arqueológicas que se encuentran de manera ilegal en el mundo y que algunas están en casas de subastas sean regresadas al país como patrimonio cultural, sin embargo, hay naciones que no tienen legislaciones al respecto, como pasó con Francia donde fueron subastadas varias piezas arqueológicas mexicanas hace unos días.

“Sigue la campaña, buscando que se haga consciencia en los compradores que están adquiriendo objetos robados, que son obras de arte de los mexicanos y que son inmorales las subastas que se llevan a cabo en Francia, es muy lamentable que el Gobierno de Francia no haya legislado sobre esto, como sí lo hicieron en Italia, son obras de arte que fueron robadas, saqueadas de otros países, como es el caso de todo el arte que se han robado de México, que está en los museos y en las colecciones privadas en el extranjero, ya envié un exhorto a todos los servidores públicos y estamos enviándoles comunicaciones”, indicó.

AMLO criticó que las casas de subastas se presten a tal actividad, ya que incluso antes de poner en disponibilidad dichas piezas hasta piden información al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para que digan si son legítimas o falsas.

“Que no actúen como delincuentes y decirles que muchas de esas piezas son falsas porque tienen el descaro las organizaciones que se dedican a subastar estás piezas de pedir información al INAH mediante fotografías para que el INAH les reporte si son auténticas o falsas, ya también estamos hablando con el INAH para que no se responda, es el colmo que hasta de les certifique a esas casas, y lo vamos a estar planteando a nivel internacional”, mencionó.

López Obrador reiteró que harán un llamado internacional para que esta situación no siga sucediendo y por otra parte, mencionó que las piezas prehispánicas que se rescaten durante la construcción del Tren Maya en el sureste se conservarán de la mano del INAH.

“El INAH ha estado acompañando el proceso y tienen ya métodos de aseguramiento, conservación de piezas, ya están trabajando en eso y comparte del presupuesto del Tren Maya hay un plan de conservación de zonas arqueológicas, ya incluso comenzó el trabajo de conservación y cuidado del patrimonio arqueológico en todos los casos”, detalló.

