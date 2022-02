Videojuegos ponen en peligro a menores de edad por falta de supervisión

+ Además de la adicción que pueden generar los videojuegos, las consecuencias han llegado a ser trágicas por falta de supervisión. El fin de semana un niño de 5 años mató a su hermanita en Tijuana y en Oaxaca un infante fue víctima de un “intento” de secuestro.

Ciudad de México. 16 de febrero de 2022.- El pasado 11 de febrero la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó por primera vez en su apartado de desórdenes mentales, la adicción a los videojuegos, la cual presenta síntomas como no parar de jugar en internet o con una consola, o hasta desatender amistades y actividades importantes.

Aunque algunos especialistas indican que su correcto uso puede tener efectos positivos, en el otro lado de la moneda se presentan graves consecuencias, como la distorsión de la realidad y la vulnerabilidad de los menores ante posibles secuestros.

Niño de cinco años mata a su hermanita

La tarde del domingo 13 de febrero, en la ciudad de Tijuana, la inocencia de un niño de 5 años no le permitió diferenciar entre la vida real y un videojuego.

Dejándose llevar por la imaginación de su videojuego favorito, el niño caminó hasta donde estaba su hermanita de apenas 2 años y, sin saber que el arma estaba cargada, le disparó. El proyectil impactó justamente en la cabeza de la pequeña.

El niño aprovechó la distracción de su padre, quien se encontraba trabajando en un taller mecánico, para sustraer el revólver calibre 38 de una caja de herramientas que estaba en el almacén.

Al escuchar la detonación, el hombre corrió hacia donde estaban sus dos hijos y, en un intento por quitarle el arma al niño, este también logró herirlo en uno de sus brazos.

Según las declaraciones que la madre dio a las autoridades, el pequeño mencionó que era como jugar con pistolas con su hermana, como en “Fortnite”, pero con balas de mentira, pues pensó que era igual a la que él tenía en su casa.

Tras el fatal accidente, el padre trasladó a la niña a la Cruz Roja, pero por la gravedad de la herida murió antes de llegar a ser asistida por los médicos. La Fiscalía General del Estado de Baja California se encuentra investigando el caso, mientras que la policía hizo el levantamiento de la escena del crimen.

Infante fue víctima de un “intento” de secuestro

Un niño de 12 años de edad originario de Tlaxiaco, fue rescatado este lunes en la ciudad de Oaxaca, luego de que el domingo fuera reportado como desaparecido.

De acuerdo al padre, ese día le llamaron la atención porque la maestra les dijo que no había entregado sus tareas, ante lo cual el niño pidió que no lo regañaran más, que ya iba a hacer sus tareas. “Minutos después salió de la casa y por eso pensamos que iría a la papelería, pero ya no regresó. Fue que comenzamos a buscarlo”, narró el padre del menor.

Al entrar en su dormitorio comenzaron a buscar pistas, encontrando una charla con una supuesta menor de edad contactada a través del videojuego “Free Fire”, mediante la aplicación de WhatsApp, quien supuestamente lo esperaría en Ixtapaluca, Estado de México el día martes 15 de febrero.

El menor había dejado una nota a sus padres: “Perdón mamá por ser un mal hijo, lo siento mucho pero nunca entregué ni una tarea. Te quiero mucha mamita, adiós, siempre los querré”.

Esa noche el infante se quedó en un hotel de Tlaxiaco y a las 7 de la mañana del día lunes, abordó un taxi para dirigirse a la ciudad de Oaxaca. Sin embargo, cuando el conductor se dio cuenta del reporte de búsqueda, dio aviso a la Policía Vial Estatal, cuyos elementos lo mantuvieron en resguardo para posteriormente ser entregado a sus padres.

La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) confirmó el rescate y aseguramiento del menor de edad e informó que ya se cuenta con una investigación abierta por el caso, pues el menor escapó de casa porque tuvo contacto con una persona de la Ciudad de México que fue quien lo citó en el Edomex.

Cabe recordar que el pasado 10 de octubre, cinco menores de edad que se mantenían en calidad de secuestrados, fueron rescatados por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en Santa Lucía del Camino, municipio conurbado de la ciudad de Oaxaca.

En los reportes, testigos señalaron que las cinco víctimas fueron contactadas a través del videojuego “Free Fire”, mediante un grupo de WhatsApp, en donde presuntamente se les ofreció trabajar para el Cartel del Golfo del Noreste, “ya que les gustaban mucho las armas y ganarían mucho dinero”.

Este artículo fue realizado con información de las agencias La Silla Rota y El Universal.