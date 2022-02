Existe-peligro-en-la-nueva-ruta-del-Tren-Maya-por-cavernas-y-cenotes

+ Científicos y ambientalistas rechazan el último cambio en la ruta entre Cancún y Tulum, que pasará por una zona de selva repleta de cavernas y cenotes.

Tulum, Quintana Roo. 26 de febrero de 2022.- Las prisas son muchas para concluir el Tren Maya, uno de los proyectos prioritarios del presidente López Obrador, pero las prisas para definir, volver a trazar y construir la nueva ruta pueden causar daños irreversibles para el patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico de México. Quienes están a cargo de la obra, deberán leer con todo cuidado el artículo publicado por EL UNIVERSAL, y a partir de ahí hacer todas las investigaciones pertinentes para garantizar que el nuevo trazo no destruya, lo que serían pérdidas irrecuperables para la cultura maya. Las prisas por acabar las obras e inaugurar el Tren Maya no pueden destruir patrimonio histórico, son complicadas y deben realizarse con profesionalismo y sin suposiciones u ocurrencias de que “no pasa nada”, sino con investigaciones que den certidumbre y que posiblemente impliquen varias reconstrucciones indispensables para conservar el patrimonio histórico, cultural y de todos los acuíferos.

Arqueólogos e investigadores, seguramente del INAH, han advertido ya de los daños que podrían causarse a más de seis mil cenotes y cuevas de la península de Yucatán:

Como lo advierte el arqueólogo Guillermo de Anda, hay un enorme patrimonio in situ con todo tipo de vestigios. Se está modificando la ruta del Tren Maya, en especial en el tramo cinco que atraviesa Quintana Roo. Lo que llevó a la petición de: “NO al tren Maya sobre los cenotes y cuevas de Quintana Roo”, en la plataforma Change Org.

De Anda, director del “Proyecto Gran Acuífero Maya”, ha explorado las cuevas y cenotes ubicados en la península de Yucatán por más de 30 años.

Son muchas interrogantes que deberán ser respondidas con profesionalismo antropológico y arqueológico y que requerirá tiempo. No se hace de la noche a la mañana, en un trayecto que sería tan largo como complejo. Hay muchas interrogantes sin respuesta en cada tramo por el que pasará el Tren Maya. ¿Qué hay debajo de las rutas trazadas? ¿Cuál es el nivel de resistencia si se pretende avanzar por arriba de cuevas o cerca de cenotes? Son incógnitas que no se despejan en tres días, que llevan meses y posiblemente años despejarlas. No será fácil, ni rápido ni barato. ¿Eso evitará que el Tren Maya no pueda ser inaugurado antes de que acabe el sexenio? Es muy posible si se emprenden las detalladas investigaciones in situ que den seguridad de que no habrá daños para las cuevas subterráneas o los cenotes, diseminados por los caminos que hoy pretende atravesar el Tren Maya. Son parte de la historia maya y de la historia de México que sería criminal destruir por falta de investigación, desidia o prisas. Lo que se destruya no será recuperable. Cada vestigio en las cuevas y los cenotes tiene un valor histórico irrecuperable (insisto)

Hay dos cifras a las que ser refiere De Anda: “En la zona, 20 o 25 kilómetros hacia adentro de la costa sigue habiendo cuevas, cenotes y sitios arqueológicos”. Por lo menos hay 2 mil kilómetros de cuevas inundadas, en la zona de Tulum y Cancún, afirma De Anda, y ese número sigue en aumento.

De ese tamaño es la responsabilidad de quienes trazan la nueva ruta del Tren Maya y en primer lugar del Presidente. Esperamos más responsabilidad que prisa para llevar adelante el proyecto, es decir, asumir toda la responsabilidad histórica que corresponde a la conservación del enorme patrimonio de cuevas y cenotes con toda la carga histórica en su seno, que pertenecen a la historia de México y a los mexicanos.

Si no se inaugura antes de fin del sexenio, no importa; lo primero es la conservación del patrimonio histórico y eso lleva tiempo, pueden ser años.

Lo más importante es la conservación de esa enorme riqueza que pertenece a los mayas, a los habitantes de las zonas de cuevas y cenotes, por las que atraviesa el tren; es un patrimonio de todos los mexicanos. No puede haber prisas, equivocaciones o errores, hay en todo ello una responsabilidad histórica: proteger a toda costa lo que se podría perder y sería imposible recuperar.

Finalmente recordemos que las estaciones del tramo 5 se ubican en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, X-Caret, Akumal, Tulum. Para concluir, recordamos el título del texto publicado por EL UNIVERSAL este viernes: “Cuevas y cenotes en riesgo de colapso por nueva ruta del tren Maya”.

Que indudablemente es patrimonio cultural de los mexicanos.

Este artículo fue tomado de la agencia El Universal: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/enriqueta-cabrera/peligro-nueva-ruta-del-tren-maya