Expone feminicidio de Frida Alondra, el olvido y la violencia contra afromexicanas

“Las Jóvenes Afromexicanas, no se tocan, no se violan, no se matan”

Desde #MUAFRO exigimos al @GobOax una investigación pronta y expedita, con perspectiva intercultural y de género que permita el esclarecimiento del feminicidio de Frida Alondra#NoMásSilencio#NiUnaMás pic.twitter.com/fhNCJ1HcTB