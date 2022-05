La costa chica pide que una mujer como Naty Díaz sea gobernadora

+ Jefas de familia, jóvenes y adultos mayores de la Costa Chica, Huaxpaltepec y Pinotepa Nacional, reconocieron que Oaxaca está preparada para que Naty Díaz tome las riendas de la entidad.

Oaxaca. 05 de mayo de 2022.- De gira de trabajo en la Costa Chica de Oaxaca, los hombres y las mujeres de Huaxpaltepec y Pinotepa Nacional expresaron que Oaxaca pide que una mujer como Naty Díaz sea su gobernadora, por su sensibilidad, por sus valores y capacidad.

Jefas de familia de San Lorenzo, jóvenes y adultos mayores reconocieron que Oaxaca está preparada para que Naty Díaz tome las riendas de la entidad, “para poner orden, para destinar los recursos directamente a quienes lo necesitan”.

“Decimos basta de mentiras, ya no queremos engaños, candidata que bueno que Usted participe, que una mujer como Usted nos ayude, alguien que sabe de la familia, alguien que conoce la realidad que vivimos”.

Las jefas de familia dijeron que los gobiernos federal y estatal abandonaron a Oaxaca “nos quieren volver a prometer mentiras, que nos va a ir mejor, si todo ha subido 3 veces de precio, no comemos bien, no nos alcanza, no hay empleos tampoco, no hay medicinas”.

Una profesora jubilada pidió a la candidata ayudar a las comunidades para evitar que la juventud y la niñez caigan en las drogas, “no queremos que se legalicen porque hoy están llenas las calles invadiendolas”.

La candidata del PAN, Naty Díaz sostuvo que por eso urgen cambios totales, donde haya salud para las familias, donde haya medicamentos, apoyo al campo y a todas las familias, “no permitan que los malos nos gobiernen, voten por mi propuesta y vamos a tomarnos de la mano todos para sacar adelante a nuestra entidad”.