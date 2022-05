Hidalgo, del cielo a la tierra

Al pie de una foto

El periodismo es oficio díscolo y profundamente generoso, es oficio menor y altamente privilegiado. Ricardo Garibay

Sucedió que después de atravesar la tierra de las bordadoras nahuas de inefable talento en la serranía de Tenango de Doria, en el Estado de Hidalgo en pos de no sé qué tesoro, sapiencia o prodigio regresaba en una camioneta de transporte colectivo que parecía volar entre las cumbres, planeando las cerradas curvas, a toda velocidad en las bajadas y ascendiendo a todo motor en las pendientes de subida, nunca tuve tanto miedo de terminar en el fondo de un barranco como en aquella ocasión, ni siquiera cuando cubriendo el levantamiento zapatista en Chiapas, realmente volaba sentado al extremo de la banca de un helicóptero militar a la usanza de San Horacio con el pie izquierdo suspendido al aire, sujeta apenas mi frágil humanidad por el cinturón de seguridad y cinco uñas prendidas del sillón ¡que las otras cinco estaban en la cámara!

Así pues, con el estómago hecho más nudos que las vueltas de la carretera me vi de vuelta en Acaxochitlán, que hace más de 15 años era una especie de pueblo grande o ciudad diminuta entre tímida y cautelosa. La mañana apenas despuntaba y caminé un poco para aflojar las maltrechas piernas después de muchas horas de tensión, ya tenía conocimiento de su famoso tianguis así que me encaminé para allá, sin almorzar y con la cámara escondida bajo la camisola.

Paseaba calle abajo con la confianza de quien se mueve en su casa pues Hidalgo es también de muchas maneras mi tierra. Mis antepasados de la familia materna nacieron en las serranías de esas bellas latitudes, además he tenido mi residencia por algunos años en su capital, Pachuca “la bella airosa” desde donde viajé prácticamente por todas las rutas, incluso las desconocidas llevando siempre un itacate de pastes como provisión de campaña.

Has de saber querido lector que mi inquieta alma nómada y recolectora se inclina a llevarme en aras del placer, del disfrute de los suculentos, carnosos y dulces frutos de la tierra, mi olfato de lebrel gráfico me condujo entre ese laberinto de pregones, formas, colores, sabores y olores hasta verme postrado pie a tierra ya accionando con rapidez inconsciente la cámara fotográfica –¡a veinte el montón!– me dijo con voz de niña una linda honguerita radiante y dicharachera mientras me ofrecía una bolsa de suculentas yemitas (setas).

Sin embargo, lo que había llamado mi atención era un hongo silvestre muy especial por su rareza, se trataba de un hongo azul de nombre científico Lactarius índigo conocido popularmente como, “oreja de puerco azul, zuin, o quexque”, este soberano, el rey de los hongos se encontraba rodeado de una corte no menos deliciosa, “pambazos, enchilados, orejas de puerco, yemitas, cuernos de venado”.

Y es que al ser de piel y sangre azul lo había conocido hasta ese momento solo a través de las estampas de un bello libro ilustrado con las acuarelas de un talentoso poeta más mexicano que el chile. Me refiero al libro Hongos mexicanos comestibles (Micología económica) escrito e ilustrado por José Juan Tablada, estudio inédito por más de 40 años hasta su publicación en 1983 por el Fondo de Cultura Económica.

Muchas obsesiones, aventuras, gustos y proyectos arrancan en el seno familiar, las costumbres, educación y tradiciones. Desde mi primera infancia fui partícipe del ritual de recolección de estas delicias del verano por diversos bosques de la geografía nacional, a la par en los libros he proseguido en la búsqueda y conocimiento de estos legendarios seres, amantes de las canículas, humedades de la hojarasca, la sombra de los pinos y el musgo.

Leer es viajar por dentro, inagotablemente. Releer es andar caminos caminados que hoy no nos llevan a donde nos llevaron por primera vez; y es fascinante.

Escribió el ya inmortal narrador y periodista Ricardo Garibay, nacido en 1923 en Tulancingo estado de Hidalgo tierra de portentosa cultura y deleznable historia política. A semejanza de lo dicho por Garibay sugiero que releer una fotografía me conduce hacia otras vertientes no menos interesantes y elocuentes de nuestra realidad, el pasado y trágico presente de nuestra gente, que dicho sea de paso en estos lugares del país, tierra sin justicia ni ley les ha sido impedido por tiranos ancestrales el acceso a el progreso, bienestar y libertad.

Al momento de tomar la foto visualicé con toda seguridad a los nanacates matlaltic (del náhuatl nácatl, carne, matlaltic, azul) hijos de la luna para los antiguos mexicanos, salteados a fuego suave en manteca de cerdo con cebolla, mucho ajo y epazote fresco, que es la manera en que los puristas de la cocina tradicional los degustamos, de ser posible aderezados con una salsa molcajeteada de miltomate o xaltomate, chile verde, xoconoxtle y pulque, si acaso es temporada un puñado de chinicuiles asados y unas gordas de maíz negro (tortillas) recién salidas del comal hacen del manjar una experiencia religiosa.

En la gastronomía de Hidalgo la preparación y consumo de los hongos ocupa un lugar muy importante, así como en las economías locales pues las comunidades más desprotegidas y marginadas, generalmente indígenas y campesinas obtienen de su venta algunos recursos como paliativo de sus históricas carencias financieras y nutricionales. Reflexiono en esto último ahora que a la distancia de los años me pregunto que habrá sido de la carismática y trabajadora honguerita que a su corta edad, obligada por la pobreza extrema procuraba desde el amanecer auxilio a su humilde familia colectando en montes y cañadas los frutos de la naturaleza para después desplazarse caminando por kilómetros de fangosas brechas hasta algún pueblo para vender sus productos.

Hoy los pobres son más pobres, con los bosques cada vez más devastados por insaciables compañías madereras, las zonas rurales depauperadas por el abandono de sus gobernadores, sus jóvenes forzados a migrar y los salvajes cárteles del narcotráfico enseñoreados en mi querido Hidalgo, estado desgobernado desde hace más de 80 años por las más putrefactas mafias del Partido Revolucionario Institucional que han mantenido a su feudo en la más lacerante situación de atraso y opresión social. Dueños absolutos de vidas y haciendas han convertido el saqueo, el pillaje y latrocinio en el sello que marca al rojo vivo la existencia de los desposeídos, del pueblo llano indefenso tratado peor que esclavo.

El anciano indígena abría una inmensa boca sin dientes, de repente había pasado ya mucho tiempo y no cerraba la boca, entonces lo vieron los indios y le cerraron la boca, se pusieron su sombrero y se fueron. Era una llanada infinita, yo creo que era por los llanos de Apan aquello, no tenía fin la llanada; yo los estuve viendo alejarse, con un sol de cincuenta grados, el polvo, la más absoluta pobreza. Pobreza que solo vi superada en la India, en Etiopía. Se perdieron como puntos, se confundieron con el temblor de agua del horizonte. Ésa es una anécdota. (Ricardo Garibay, 2002)

Actualmente este dictadorzuelo troglodita enfrenta un proceso judicial por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por supuesto en la comodidad de su mansión imperial pues mantiene sujeto de los tanates al gobernador en turno, al más puro estilo de la mafia siciliana. ¿Es casualidad que uno de los líderes y fundadores de los Zetas Heriberto Lazcano Lazcano “El Lazca o Z 3” nunca haya sido molestado en su familia y propiedades en Hidalgo su estado natal?

El asesinato como rito iniciático, método de control y filosofía de los sanguinarios caciques priistas lo mismo en Ciudad Sahagún para controlar obreros y sindicatos, que en la cooperativa cementera Cruz Azul, en contra de los movimientos campesinos en la Huasteca y la normal rural del Mexe ya no asusta a los indignados hidalguenses, sin duda es el fin de una era nefasta – ¡no más abusos! – gritamos enardecidos desde todos los rincones del país.

Y es que según las proyecciones electorales recientes y pese al sucio, parcial desempeño del Instituto Nacional Electoral estas próximas elecciones del domingo 5 de junio del 2022, la suerte de los traidores a la patria está echada y por fin les sacaremos las manos de las arcas del estado para ponerles grilletes y mandarlos a presidio.

En audios dados a conocer hace unos días el presidente nacional del PRI Alejandro “Vandalito” Moreno Cárdenas quejándose del proceder de un empresario dueño de medios a modo de los oligarcas en el sureste del país, al que supuestamente pagaba como embute 5 millones de pesos mensuales, afirma el lenguaje más propio de un delincuente del fuero común que el de un dirigente político:

“A este hijo de puta de Alejandro Arceo le voy a mentar la madre, dile que me traiga mi maletín, yo siempre les he dicho, al hijo de puta que se pase de verga ¡una verguiza, verguiza salvaje! Nada más te voy a dar un dato; ¡a los periodistas no hay que matarlos a balazos papá, hay que matarlos de hambre!

He sido colaborador en los medios de comunicación en Hidalgo y soy testigo que la estrategia de mantener al gremio periodístico en los umbrales de la miseria económica y la precariedad laboral es una constante desde hace décadas, el desprecio hacia los comunicadores manifestado por este sátrapa que gusta desplazarse en aviones privados y aplicarse tratamientos de belleza con inyecciones de bótox es solo una gota más de lodo en el pantano hediondo que se ha convertido el PRI.

Así mismo en otro audio reconoce la extorsión cometida contra otro empresario del grupo Cinépolis que les aportó a una campaña política 25 millones de pesos para sobornar a diputados del estado de Michoacán, estado vendido a los cárteles del narco por el repugnante exgobernador Silvano Aureoles Conejo, ladrón defraudador de las arcas del estado para financiar al periodista sicario Carlos Loret de Mola y su portal “Letrinus”.

Cuando le dije a Echeverría, presidente de la República, íntimo amigo mío entonces, antes de que me engañara, en que estaba en desacuerdo, me mandó a morirme de hambre. A los tres meses había vendido casi todo lo que tenía para poder comer. Cuando un presidente de la República en este país se enoja, aquel que padece el enojo se muere (literalmente antes de unos cuantos meses) de hambre; no hay nadie que dé un empleo, nadie que dé una oportunidad, nadie que tienda la mano. (Ricardo Garibay, 2002)

En esa pauta, con más de 30 puntos de diferencia según las últimas encuestas el líder indiscutible a la gobernatura de Hidalgo en las preferencias electorales y abanderado de Morena, Julio Menchaca ha dejado muy atrás a la impresentable candidata del casi extinto partido que usa los colores de la bandera de México como coartada para sus rapacidades, Carolina Viggiano Austria esposa de otro capo perverso, Rubén Moreira Valdez exgobernador de Coahuila que sucedió en la gobernatura de su estado a su propio hermano, Humberto Moreira Valdez cínico delincuente que dejó hacer y deshacer al cartel de los Zetas en su estado y ahora finge denostar a su cuñada para congraciarse con el próximo vencedor en las urnas.

Después de guardar silencio veinticuatro horas, una vez revelados los audios del infame “Vandalito” Moreno Cárdenas, ha empezado la traición de sus patrones y compinches, por una parte, el magnate y mandamás de la derecha, el señor X González ha ordenado una operación de control de daños en la que el dirigente del PRI ya es peso muerto y habría que deslindarse y deshacerse de su hedionda presencia pública. Por otra parte, da su autorización para que los medios empresariales en nado sincronizado con tinterillos, gacetilleros a sueldo y comentócratas de toda laya comiencen su embestida para desaparecer del mapa político al exgobernador de Tabasco Alejandro Moreno Cárdenas en un tardío afán de rescatar alguna de las seis gobernaturas en juego la próxima semana. En el colmo del absurdo “Lord Montajes” de Mola zopilotea ya los despojos de su antiguo compañero de trinchera.

Algunos hombres de ciencia afirman que ha empezado la sexta extinción masiva de los seres que habitan la tierra, desaparición provocada por la inconsciente actividad depredadora de los hombres, esto en el contexto de la primera guerra mundial híbrida y el fin de una época de putrefacción política en México, hoy en el Estado de Hidalgo la extinción del partido más deleznable, traidor a la patria y mercenario al servicio del imperio, nos estaría indicando que los cambios son inevitables, la única constante de la historia es la evolución, sigamos adelante para impulsar con nuestro voto el urgente cambio. Tu participación pondrá el último clavo al ataúd del PRI.

¿Qué quiero para mi país?, el imperio de la ley, esto es lo único que pido; la dictadura de los códigos, la obediencia más drástica impuesta así, perdón, de lo que son las leyes, a lo que son las leyes. (Ricardo Garibay, 2002) Garibay, Ricardo (2002). Obras reunidas 9. Varia. México: Océano/Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo

Fernando García Álvarez Nací enamorado de la luz y desde muy joven decidí ser artesano de sus reflejos. He sido aprendiz y alumno de generosos mentores que me llevaron al mundo de las artes y la comunicación. Así he publicado mis fotografías y letras en diversos foros y medios nacionales e internacionales desde hace varias décadas. El compromiso adquirido a través de la conciencia social me ha llevado a la docencia. Colaborador desde el 10 de diciembre de 2021.

