El “rebelde con causa” que “ni se raja ni se baja”

Utopía

Es un hecho alentador la incorporación de Ricardo Monreal a la puja por la candidatura presidencial de Morena para la elección de junio de 2024, en términos institucionales. Pero de allí a interpretar que el domingo 26, en Francisco I. Madero, Coahuila, durante el mitin por la unidad, los aspirantes del partido-movimiento “despejaron dudas sobre una eventual crisis interna y rompimiento a la hora en que se defina, a través de encuestas, quién será el abanderado”, existe una larga distancia.

Si bien es cierto que el líder del Senado hizo un exhorto a la unidad de Morena, juró que seguirá en el partido que ya gobierna 22 de los 32 estados de México, además de que dará “la batalla por la buena” en el proceso de selección del abanderado presidencial, también exigió “piso parejo y reglas claras”, como es natural.

Pero tampoco es para omitirse el valor que tiene la palabra y compromiso de Monreal Ávila, como lo mostró durante las postrimerías de los resultados de las encuestas para elegir al candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de México en 2018 y como no le favorecieron realizó un amplio tour por los grandes medios convencionales de comunicación y aseguró a los conductores que no aceptaba los resultados que no le favorecieron y rechazaba como “premio de consolación” encabezar al Grupo Parlamentario de Morena en Reforma y Madrid. Y los resultados están muy vistos durante estos casi cuatro años.

Otro factor que no puede ignorarse es que son muchísimos los suspirantes a la candidatura presidencial del PRIAN y los restos del PRD (Va por México), con o sin el concurso del partido de Dante Delgado, Movimiento Ciudadano, y del que aún no queda claro si cierra filas con la alianza que dirige el plutócrata Claudio X. González o va por cuenta propia.

No es burla afirmar que forman legión los precandidatos de aquella coalición. Hasta Lilly Téllez sueña con la candidatura. También Enrique de la Madrid Cordero con la “oferta” de “cancelar” el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Para no hablar del impresentable e impugnado Alejandro Moreno (Alito) o el transfóbico diputado panista y cientos más.

Difícilmente existe lugar en otro partido o coalición para la candidatura presidencial del zacatecano de Plateros, además de que sus simpatías ciudadanas todavía no forman tendencia significativa.

Por supuesto que también se puede leer de manera muy positiva, en los términos que lo hace Ivonne Melgar (@ivonnemelgar): “Arrancamos la semana política con una certeza: “Qué bien la jugó el senador @RicardoMonrealA obligando a Morena a incluirlo por ahora en la pasarela presidenciables 2024. Ya midieron que golpearlo como aspirante y coordinador de bancada en el @senadomexicano les saldría muy caro”.

Mientras se confirman o no las apuestas, lo cierto es que el doctor Monreal se autodefinió en el mitin dominical como “rebelde con causa”, que “ni se raja ni se baja”, además de que pidió a la dirigencia de Morena “no tenerle miedo al debate”. Y el revire de Adán Augusto López Hernández fue directo: “Aquí no es un asunto de sumisión o de rebeldía, es un asunto de entender lo que significa la Cuarta Transformación de la patria y es de estar solidarios, acompañando a Andrés Manuel López Obrador”. Más claro ni el agua.

El mismo día del mitin coahuilense, Marcelo Ebrard reveló, finalmente, que la encuesta de 2011 para seleccionar al candidato presidencial del PRD contenía cinco preguntas, en tres ganó AMLO, con una diferencia de menos del 2% y que la realizó Covarrubias y Asociados.

Eduardo Ibarra Aguirre Autor de Utopía. Coordinador del Grupo María Cristina. Perseguido por la Sedena (1993-2002) por difundir la propuesta del ombudsman militar. Demandante laboral del CEN del PRI (1992-93). Editor de Forum en Línea desde diciembre de 1993. Redactor de cinco libros y coautor de ocho. Corresponsal en Moscú (1977-79) y becario en Berlín (1967-68). Colaborador desde el 12 de abril de 2021.

