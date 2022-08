Decálogo del WhatsApp

Abanico

Como todo lo gran relevante y trascendente, como enfrentarte a una misión o dar un viraje a nuestra carrera profesional, nadie nos enseña a “navegar” en Internet ni la manera correcta de interactuar en redes sociales y emplear APPs de forma idónea. Sin embargo, resultan de gran trascendencia en nuestra vida.

Así, reuní los consejos de los expertos para convertir a WhatsApp en una aliada de comunicación. Esto es lo que encontré:

1. Rapidez. Si algo caracteriza ahora a las comunicaciones es su inmediatez de respuesta. Debe ser instantánea y no esperar al otro día o hasta una semana para contestar. La respuesta puede limitarse a un “Correcto. Busco la información y te la envío”, “Estoy al tanto” y otras frases que le permitan cerciorarse a la otra persona de que ya recibiste el mensaje y no dejarla en la incertidumbre.

2. Ortografía. La agilidad no está reñida con un nuevo código que elimina palabras y genera ortografías alternas. Debe escribirse de manera apropiada.

3. Emojis. Las caritas de emoticonos y otros pequeños dibujos se deben emplear para enfatizar estados anímicos o “suavizar” las conversaciones. Un simple gracias varía de significado y dimensión cuando le agregamos una carita feliz, por ejemplo. Son recursos para ser más amables. Pero no debe abusarse de ellos porque pueden entorpecer la eficacia y rapidez de la comunicación que se entabla en esta aplicación.

4. Evitar mensajes muy largos o redundantes. El whattsApp es el símil de un telegrama. Debemos abreviar muchas cosas para que resulte efectivo.

5. Reducir adjuntos. En aras de la agilidad están prohibidos los adjuntos. Se debe indicar, por ejemplo, envío presentación a tu e mail o algo similar. Apostemos por mensajes livianos.

6. Buenas maneras. Prohibido usar palabras altisonantes o doble sentido. La vulgaridad no es parte de esta herramienta y una frase coloquial que incluso puede ser chistosa verbalmente en un grupo de amigos, suele ser muy incómoda escrita.

7. Colaborar. Interactuar con personas de la misma profesión en un grupo puede tener muchas ventajas y enriquecer nuestras experiencias cotidianas. Sin embargo, en cada uno de los grupos en los que participemos se debe aportar algo, no sólo servirnos de la información de los demás.

8. Relevancia. Ir “al grano” es vital en WhatsApp. Y esto no está reñido con las palabras mágicas de “por favor” y “gracias”. La educación no es accesoria.

9. Individualizar. Si existe un asunto que debe dirimirse largamente con una persona o reducido grupo, no hacerlo dentro de un gran grupo porque entorpecen la comunicación de los demás y vuelven al grupo irrelevante o pernicioso.

10. Clarificar. Si se forma un grupo, predeterminar objetivos y marcar reglas. De no ser así no tendrá razón de ser. Es posible generar un grupo sólo para compartir información y no se espera retroalimentación. Es poco común pero también resulta válido.

Toda la tecnología, y concretamente la de comunicación, debe servir a los usuarios y esto implica que cada uno de nosotros le demos usos correctos y exploremos nuevas dimensiones de interacción a nivel profesional y corporativo.

Ahora, por favor no caigamos en el error de buscar prospectos de ventas en un grupo creado con una finalidad determinada. Por ejemplo, la rectora de un claustro comenzó a acosar a los miembros de un grupo formado sólo para compartir resúmenes de noticias. Se trata de una acción abusiva y poco ética.

WhatsApp es una maravillosa herramienta de trabajo si la empleamos correctamente y muchas veces implica mayores ventajas que otros sistemas de comunicación por su gratuidad, ubicuidad y versatilidad.

