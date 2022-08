Robles. Millones de pesos sustraídos a millones de pobres

Libros de ayer y hoy

El destino de los más de 5 mil millones desviados en extrañas maniobras y contratos fantasmas, se menciona poco, para dar relevancia a que una de los responsables de ese desvío, Rosario Robles Berlanga, salió de la cárcel con libertad condicionada. Su salida compitió con la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam, aunque éste le ganó lógicamente en relevancia.

Estar involucrado en la desaparición de 43 jóvenes cuya vida ya no está en duda, estremece cualquier circunstancia y minimiza cualquier otro asunto. No obstante la señora, vestida de rojo y felizmente adornada con joyas, salió del penal de Santa Martha y tuvo prensa propia.

Foto: Diego Gallegos / Agencia Reforma

En ese penal pretendió crearse una imagen de perseguida política, mujer inocente que luchará por las mujeres que la acompañaron de agosto del 2020 al actual agosto. Ahora estará libre con restricciones mínimas, ir a firmar cada quince días y no salir al extranjero; pero puede moverse por el país a sus anchas.

Lo curioso es que su abogado defensor Epigmenio Mendieta, que le debe de estar cobrando una fortuna, ha dicho que el juicio será largo y complicado “Por las muchas pruebas que se han presentado”.

Rosario Robles, personaje menor que fue utilizado

Rosario Robles fue el blanco indicado para lanzarse contra una oposición diversa a la actual, que podía ser exhibido como trofeo. Robles había estado en la jefatura del DF como suplente de Cuauhtémoc Cárdenas y había tenido problemas serios en el PRD como dirigente. Ahora estaba con el PRI.

En su momento, Carlos Salinas al que le gustan las bromas, le dijo que podía ser presidenta y hasta le hicieron fotos con la banda presidencial. Ella misma contaba que se había buscado un gimnasio para ir a hacer ejercicio porque ahí asistía Roberto Madrazo, célebre en ese momento por sus señuelos de triunfos como corredor. Hoy Rosario estaría muy bien en Latinus.

Su imagen expuesta con desagrado, hablaba de una funcionaria que regañaba indígenas y les decía que no tuvieran hijos porque si no el gobierno no las iba a ayudar. A los periodistas de prensa escrita les dijo que ella usaba el papel de sus diarios solo para ciertas cosas. Mujer corriente, pues, esa es la ahora liberada.

Foto: Diego Gallegos / Agencia Reforma

Y eso que falta el meloso episodio de sus amoríos con el argentino Carlos Ahumada (Todo por amor) vinculados con trampas y venganzas sobre todo contra AMLO, episodio en el que al parecer participaron el jefe Diego, el propio Salinas, Fox y otros. Si los manejos de negociación, contratos que después se descubrieron fantasmas pasaron por las manos de Robles, están validados en tiempo con su firma y de los que eran sus subordinados (algunos indiciados, otros en la cárcel).

Desde el momento de su detención se hablaba de que ciertos contratos entre los falsos eran verdaderos por motivos obvios, pero la mayoría no lo eran y no se sabe aunque se intuye, a donde llevaron el dinero, mas cuando estaban involucradas universidades de cuyos rectores por cierto no se dice nada ¿dónde quedó la mayor parte de esos 5 mil millones 358 mil 846 pesos?

La fortuna fantasma en Sedesol y cómo se sustrajo

Los hechos que fueron descritos en la Estafa Maestra donde entra el caso Robles, no fueron inventados por sus autores de Animal Político. Son parte de la creatividad de los grandes autores de novela policial que dan ideas no solo a los que cometen los crímenes, sino a quienes los interpretan.

No es lo mismo pero en “El caso de la fortuna fantasma” hay cosas muy parecidas en las que se usan desvíos, alteraciones y trampas para quedarse con dinero ajeno. Así lo escribió en su novela, entre las más de 50 que hizo el gran autor Erle Stanley Gardner. Creador de un personaje, Perry Mason, que llegó a tener vida real en el actor Raymond Burr, fue un novelista, Gardner, que ya despuntaba con otros personajes en los años treinta pero que con Perry brilló largo tiempo en los años 50 y 60 y más tarde en 1970 y los 80, cuando el autor ya había fallecido.

Es un mecanismo, el de la alteración para sustraer, que de manera constante se hizo en la etapa de Robles como titular de la Sedesol y que otros, chicos y grandes, aprovecharon. En “El caso de la fortuna fantasma” (Ediciones Orbis 1984) se mencionan las complicidades, las duplicidades en formas de sustracción, los personajes y organismos fantasmas relacionados con una fortuna que quería ser sustraída. Rosario Robles bien sabe cómo pasó en su caso y las pruebas ahí están. Listas para demostrar que no hay nada nuevo debajo del sol.

