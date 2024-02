Claudia Sheinbaum se registra ante el INE como candidata a la Presidencia de México

Ciudad de México.- Consolidar y profundizar la Cuarta Transformación, fue el mensaje de Claudia Sheinbaum Pardo durante su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como la candidata a la Presidencia de la República por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), tras hacer un llamado a todos los sectores de la sociedad para que se sumen a su proyecto de nación.

Ante miles de simpatizantes de la 4T, Claudia Sheinbaum afirmó que esta segunda etapa de la transformación tiene rostro de mujer y la continuidad del proyecto significa un mejor futuro para las nuevas generaciones.

Recordó que este nuevo modelo de gobernar viene de una lucha pacífica que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy es una hazaña que debe continuar con una política de amor y no de odio que permita seguir haciendo de México el mejor país del mundo.

“Hoy con sinceridad les digo, que amo a mi patria y a amo a mi pueblo y vamos a seguir haciendo política con amor y no con odio, amo la vida digna que estamos dibujando juntos y juntas, y no voy a traicionar, estaré a la altura de las circunstancias, no solo no les voy a defraudar, sino que vamos a seguir haciendo de México, el mejor país del mundo”, señaló.